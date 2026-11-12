롯데시네마, 수능 시즌 청소년 할인 이벤트…영화 9900원

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 12일 수험생·청소년 할인 이벤트를 밝혔다
- 13일부터 30일까지 영화·매점·굿즈 할인 혜택을 제공한다
- 폭설 연계 쿠폰과 경품 행사, 대용량 팝콘도 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'폭설' 2+1 관람 쿠폰·틴틴클럽 경품 이벤트도
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 수능 시즌을 맞아 수험생과 청소년을 대상으로 할인 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.
'수고했수능' 이벤트는 오는 13일부터 30일까지 진행되며 청소년 9900원 영화 관람을 비롯해 매점과 굿즈 할인 혜택을 제공한다.
이벤트 페이지에서 쿠폰을 내려받으면 청소년 9900원 영화 관람 쿠폰과 팝콘 M, 탄산음료 1잔으로 구성된 수능콤보 할인 쿠폰, 'SUPER L 팝콘' 할인 쿠폰 등을 사용할 수 있다. 카카오톡 이모티콘 '눈멍냥이' 굿즈 콤보 구매 시에도 할인 혜택을 제공한다.
김윤석, 구교환 주연 영화 '폭설'과 연계한 이벤트도 진행한다. '폭설'을 예매한 청소년 관객에게는 2+1 관람 쿠폰을 선착순으로 제공한다.
이벤트 페이지에 수험생과 후배를 대상으로 한 응원 메시지를 남기면 추첨을 통해 '폭설' 굿즈와 롯데시네마 영화 관람권을 증정한다.
청소년 전용 멤버십 '틴틴클럽' 신규 가입자를 대상으로 한 경품 행사도 마련됐다. 이벤트 기간 신규 가입 후 영화를 관람한 회원 가운데 추첨을 통해 올리브영 상품권과 에어팟 맥스 2를 제공한다.
롯데시네마는 수능 시즌에 맞춰 최대 4가지 맛의 팝콘을 한 번에 담을 수 있는 'SUPER L 올팝 팝콘'도 다시 선보인다. 기존 L 사이즈 팝콘보다 2배 많은 용량으로 구성됐다.
'수고했수능' 이벤트에 대한 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지와 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
taeyi427@newspim.com