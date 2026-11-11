[핌in장충] '범실 34개' 하파엘 대한항공 감독대행 "블로킹 흔들리며 경기력 무너져"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한항공이 무려 34개의 범실을 쏟아내며 시즌 첫 연패에 빠졌다. 하파엘 헤드위즈 대한항공 감독대행은 블로킹 효율 저하가 경기 전체의 흐름을 흔들었다며 패배를 인정했다.

대한항공은 11일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 'HK흥국금융 2026-2027 V리그' 남자부 경기에서 세트스코어 2-3(25-18 22-25 16-25 25-22 12-15)으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 대한항공이 11일 열린 우리카드와의 경기에서 패배했다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

직전 한국전력전에 이어 2연패에 빠진 대한항공은 시즌 초반 반등에 실패했다. 반면 우리카드는 개막 3연승을 달리며 승점 8로 선두 자리를 지켰다.

대한항공으로서는 아쉬움이 큰 패배였다. 1세트를 따내며 기선을 제압했고, 2세트 도중 상대 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 무릎 문제로 코트를 떠나는 호재까지 맞았다. 하지만 이후 블로킹과 수비 조직력이 흔들렸고, 잦은 범실까지 겹치면서 승리를 놓쳤다.

경기 후 취재진과 만난 하파엘 감독대행은 "우리카드가 오늘 우리를 굉장히 어려운 상황으로 몰아넣었다"라며 "수비와 블로킹, 반격 상황에서 기회를 잘 살렸다. 우리카드가 좋은 경기를 펼쳤다"라고 평가했다.

이어 "아라우조 없이 승리했다는 점도 우리카드 입장에서는 굉장히 값진 결과일 것"이라며 "그 부분에 대해서는 박수를 보내고 싶다"라고 상대의 경기력을 인정했다.

이날 대한항공의 가장 큰 문제는 경기 중반부터 무너진 블로킹 조직력이었다. 출발은 좋았다. 대한항공은 1세트에서 블로킹 6개를 잡아내며 우리카드의 공격을 효과적으로 차단했다. 특히 상대 공격을 지휘하는 한태준 세터의 경기 운영을 읽고 대응한 것이 주효했다.

하파엘 감독대행은 "우리카드에서 한태준은 굉장히 중요한 선수다. 1세트에는 한태준의 경기 운영을 분석한 대로 잘 따라갔다"라며 "그 결과 블로킹 6개를 잡아내면서 준비한 대로 경기를 시작할 수 있었다"라고 설명했다.

하지만 2세트부터 분위기가 달라졌다. 블로킹 효율이 떨어지면서 선수들이 흔들리기 시작했고, 다른 부분에서도 문제점이 드러났다.

[서울=뉴스핌] 대한항공의 세터 한선수(오른쪽). [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

그는 "2세트에 들어서면서 블로킹 효율이 떨어지기 시작했고 선수들이 그 부분에서 조금 흔들렸던 것 같다"라며 "그러다 보니 다른 부분에서도 조금씩 흐트러지기 시작했다"라고 패인을 분석했다.

이어 "사실 2세트 기록을 보면 대한항공도 그렇게 나쁜 경기를 한 것은 아니다. 다만 우리카드가 우리보다 더 좋은 경기력을 보여줬다"라고 인정했다.

특히 대한항공은 이날 무려 34개의 범실을 기록하며 스스로 흐름을 끊었다. 상대에게 점수를 내주지 않아도 되는 상황에서 실수가 반복되면서 어렵게 잡은 분위기를 이어가지 못했다.

외국인 공격수 아라우조가 빠진 상황에서도 우리카드는 쉽게 무너지지 않았다. 교체 투입된 김동영이 16득점을 올리며 공백을 메웠고, 한성정은 팀 최다인 18득점을 기록하며 공격을 이끌었다.

대한항공으로서는 상대의 공격력이 약해질 수 있는 기회였지만 오히려 빠른 공격과 끈질긴 수비에 고전했다. 우리카드는 2세트를 25-22로 따내며 승부를 원점으로 돌렸고, 3세트까지 25-16으로 가져가면서 경기 흐름을 뒤집었다.

대한항공은 4세트를 25-22로 따내며 승부를 마지막 5세트까지 끌고 갔다. 하지만 결정적인 순간마다 작은 실수가 발목을 잡았다.

하파엘 감독대행은 5세트 패인에 대해 "굉장히 작은 디테일에서 차이가 났던 것 같다"라고 돌아봤다. 그는 "우리 선수들이 좋은 서브를 넣었고 상대의 리시브가 흔들리는 상황도 있었다. 하지만 우리카드는 그런 공을 잘 처리했다"라며 "우리 블로킹 손끝에 맞고 나가는 공들도 있었다. 그런 작은 상황들이 여러 차례 나왔다"라고 설명했다.

이어 "5세트는 굉장히 치열한 승부였다. 특정 선수나 하나의 원인 때문에 패했다고 보기는 어렵다"라며 "결국 우리카드가 우리보다 더 좋은 경기를 펼쳤기 때문에 승리했다고 생각한다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 대한항공의 하파엘 감독대행. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

대한항공은 경기 전부터 상대에 맞춰 전술을 유연하게 변화시키겠다는 계획을 세웠다. 하파엘 감독대행 역시 선수층의 두께를 강점으로 꼽으며 어떤 상황에서도 자신들의 배구를 펼치는 것이 중요하다고 강조했다.

하지만 이날은 준비한 전술을 경기 끝까지 유지하지 못했다. 1세트에는 한태준의 경기 운영을 효과적으로 읽어내며 블로킹에서 우위를 점했지만, 2세트 이후에는 상대의 공격 변화에 대응하는 과정에서 흔들렸다. 특히 아라우조가 빠진 뒤 우리카드가 김동영을 중심으로 공격의 속도를 높이고 수비 조직력을 강화하면서 대한항공은 주도권을 되찾는 데 어려움을 겪었다.

경기 전 하파엘 감독대행은 한국전력전 패배 이후 드러난 리시브 불안에 대해 "우리 선수들은 A패스, B패스, C패스 등 어떤 상황에서도 공격으로 연결할 수 있는 능력이 있다"라며 자신감을 드러냈다.

또한 상대가 예상하지 못한 전술을 꺼내 들더라도 빠르게 적응하면서 자신들의 배구를 펼치는 것이 중요하다고 강조했다. 그러나 정작 경기에서는 상대의 변화에 충분히 대응하지 못했다. 블로킹 효율이 떨어지자 수비와 반격 과정에서도 흔들렸고, 34개에 달하는 범실이 겹치면서 승기를 놓쳤다.

대한항공은 헤난 달 조토 감독이 허리 수술 후 회복 중인 가운데 하파엘 감독대행 체제로 시즌을 치르고 있다. 한국전력전에 이어 우리카드전까지 내주면서 연패 탈출이라는 과제를 안게 됐다.

1세트에서 보여준 블로킹의 위력을 경기 전체로 이어가고, 34개에 달한 범실을 줄이는 것이 반등의 핵심 과제로 떠올랐다.

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