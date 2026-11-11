[핌in창원] SK전 완승, LG 조상현 감독 "100점 보다 LG다운 수비 만족"

[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=창원 LG가 안방에서 대승을 거두며 서울 SK에 당한 1라운드 역전패를 설욕했다.

LG는 11일 창원체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 서울 SK와의 홈경기에서 101-72로 완승을 거뒀다.

[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=LG 조상현 감독이 11일 창원 SK전에서 경기를 지켜보고 있다. [사진=KBL] 2026.11.11 iaspire@newspim.com

경기 후 미소를 지으며 인터뷰에 응한 LG 조상현 감독은 "공격에서 101점 넣은 것보다 오랜만에 LG다운 수비를 해줘 기분 좋다"면서 "KCC전 끝나고 수비 되지 않은 부분을 짚어줬는데 잘해줬다. 상대 속공도 잘 잡아줬다. 수비가 잘 되면서, 공격에서도 성공률이 높았다"고 돌아봤다.

101점이나 넣었지만, 수비에 대한 멘트로 가득했다. 조 감독은 "LG가 4년 동안 상위권에 있던 이유는 수비다. 수비를 잘 하다보니, 공격에서도 양준석, 유기상 등 들어가는 선수마다 제 몫을 해줬다. 양홍석이 득점을 많이 해주지 못했지만, 워니와 힉스를 잘 막아줬다"면서 "앞으로도 선수들이 뭘 해야 이기는지 생각하고, 고민하며 갔으면 좋겠다"고 말했다.

이날 아치 굿윈은 팀내 최다인 26점을 넣었다. 하지만 조 감독은 "수비에서도도 압박을 해줄 수 있는 선수다. 볼 가지고 있는 선수 압박을 할 수 있다. 빨리 LG 팀 수비에 녹아들 수 있도록 도와주려고 한다"며 역시 수비를 강조했다.

이날 유기상도 21분 정도 뛰었다. 조 감독은 "유기상은 발목 부상 여파를 안고 뛴다. 팀이 위기 상황이다. 아직 승률 5할이 안 된다. 유기상은 대표팀에도 가야하고 계속 관리를 해줘야 한다. 오늘처럼 20분 정도만 뛰어줘도 괜찮다"면서 "오늘 최형찬의 코뼈가 부러진 것 같다. 병원에 검사를 받아봐야할 거 같다. 계속 다치는 선수가 나온다"며 안타까워했다.

그래도 기분 좋은 대승을 거둔 LG는 오는 14일 울산 현대모비스와 홈경기를 치른다.

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