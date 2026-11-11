세종교육청, 읍·면 학생들 예술교육 성과 공유

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'우리동네 예술학교' 발표회…학생 140여명 발레·무용 등 선봬

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 읍·면지역 학생들이 한 해 동안 갈고닦은 예술적 기량과 배움의 성과를 공유했다.

11일 시교육청은 전날 교육청 대강당에서 '모두가 꽃이야'를 주제로 2026년 읍·면지역 우리동네 예술학교 성과발표회를 진행했다고 밝혔다.

세종시교육청이 '2026년 읍·면지역 우리동네 예술학교' 성과발표회를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

우리동네 예술학교는 학교별 교육 수요에 맞춰 예술 분야를 선정하고 전문예술강사가 학교를 방문해 교육하는 지역 예술교육 지원사업이다.

이날 발표회에는 운영학교 23곳 가운데 감성초·소정초·연남초·의랑초·전동초 등 5개 학교 학생 140여 명이 참여해 11개 팀으로 나눠 공연을 선보였다.

학생들은 우쿨렐레와 발레, 실용무용, 난타, 사물놀이, 합창 등 다양한 장르의 무대를 통해 그동안 익힌 기량을 뽐냈다.

소정초 5~6학년 학생들은 지난해 치어리딩 공연에 사용했던 음악을 난타 무대로 재구성해 발표회의 시작을 알렸다. 감성초 학생 27명은 '신나게 얼쑤'를 주제로 K-팝 댄스와 전통춤을 접목한 실용무용 공연을 펼쳐 호응을 얻었다.

공연 마지막에는 모든 출연자가 함께 '모두가 꽃이야'를 합창하며 한 해 동안의 배움과 성장을 나눴다.

이번 발표회는 학생들이 예술 활동을 통해 자신의 생각과 감정을 표현하고 함께 연습하고 무대에 오르며 협력과 소통의 가치를 배우는 기회가 됐다. 무대 경험을 통해 자신감을 키우고 스스로의 성장을 확인했다는 점에서도 의미를 더했다.

강미애 교육감은 "모든 학생은 저마다의 재능과 가능성을 지닌 소중한 존재"라며 "읍·면지역 학생들이 지역 여건에 관계없이 다양한 예술을 경험하고 잠재력을 키울 수 있도록 우리동네 예술학교와 학교예술교육을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 시교육청은 다음 달 21~24일 교육청 1층 로비에서 우리동네 예술학교 학생들의 창작작품 전시회를 열고 학생들의 예술적 성과를 선보일 예정이다.

vincent977@newspim.com