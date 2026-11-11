[프로축구] K리그, 올해 첫 선수위원회 회의 개최…출산 휴가 도입 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 10일 올해 첫 선수위원회 회의를 열었다
- 선수 배우자 출산·경조 휴가와 운영 규정 등을 논의했다
- 회의 내용은 관련 부서와 공유해 제도 개선을 검토할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국프로축구연맹(연맹)이 올해 첫 선수위원회 회의를 열어 선수들의 권익보호를 의논했다.
연맹은 11일 "10일 축구회관에서 '2026년 제1차 선수위원회 회의'를 개최했다"고 밝혔다.
이날 처음 열린 이번 회의에서는 위원들에게 위촉장을 수여했다. 이어 선수 배우자 출산 휴가 및 경조 휴가 도입, 선수위원회 운영 규정 제정, 사회공헌 활동 방안 등을 주요 안건으로 논의했다. 회의에서 논의된 사항은 연맹 유관 부서와 공유해 제도 개선 가능성 등을 검토할 예정이다.
앞서 연맹은 지난해 각 구단 주장단과 면담을 진행하며 선수들의 의견을 청취하고 제도 개선 건의 사항을 수렴했다. 이를 계기로 선수들과의 소통을 보다 체계적이고 지속적으로 이어갈 수 있는 공식 창구의 필요성이 제기됐다.
이에 연맹은 올해 6월 열린 이사회에서 김호남 전 선수를 선수위원장으로 선임했다. 선수위원회는 김호남 위원장을 비롯해 이명주(인천), 이창민(제주), 이창용(안양), 주민규(대전), 한국영(대구)까지 5명의 현역 선수들로 구성됐다. 2022년 이후 4년 만에 재출범했다.
선수위원회는 선수 권익 보호와 제도 개선을 위한 공식 소통 기구로 상설 운영된다. K리그 소속 선수들의 의견을 수렴해 연맹 정책에 반영하고, 특히 신인 선수와 저연차 선수들의 목소리를 전달하는 역할을 맡는다. 아울러 사회공헌 활동 방안도 논의해 K리그의 사회적 가치 증진에도 기여할 예정이다.
연맹은 "앞으로도 선수위원회는 연 2회 정기 회의를 개최하고, 필요시 상시 회의를 열어 선수들의 의견을 지속적으로 수렴할 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com