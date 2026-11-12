코어위브, 호실적·CEO 주식 매각 보류에 20% 이상 급등

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 11일(현지시간) 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브의 주가가 20% 넘게 급등했다. 막대한 지출이 강한 매출 성장으로 이어진 데다, 'AI 거품' 경고의 진원지였던 과도한 차입에서 발을 빼겠다는 신호를 보내면서다.

코어위브는 이날 오후 2시 59분 전장보다 23.93% 급등한 60.39달러에 거래됐다.

'네오클라우드'(AI 인프라 임대업체)의 대표 주자인 코어위브는 빚으로 데이터센터를 공격적으로 늘려온 탓에 AI 수요가 둔화하면 역풍을 맞을 수 있다는 공포의 상징이 돼왔다. 특히 지난달 코어위브의 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드가 '부실' 수준으로 여겨지는 11%를 넘어서면서 시장에서는 우려가 지속했다.

그러나 전날 발표된 실적은 그 공포를 정면으로 가라앉혔다. 3분기 매출은 전년 대비 168% 급증한 37억 달러를 기록했고, 연간 가이던스도 상향 조정됐다. 회사는 최근 차입 비용이 치솟은 뒤로 무담보 채권 시장에는 손대지 않겠다고 밝혔으며, 기존 계약에서 나오는 현금흐름으로 현재와 미래의 부채 상환을 모두 감당할 수 있다고 강조했다.

마이클 인트레이터 코어위브 최고경영자(CEO)는 CNBC와 인터뷰에서 "인프라에 대한 수요는 압도적이며 앞으로도 그럴 것"이라며 "2027년 남은 설비는 이미 10배 초과 예약됐고, 2028년 설비도 몇 배로 초과 예약된 상태"라고 말했다. 그러면서 "우리의 자산 기반 부채는 이 모든 혼란 속에서도 탄탄했다"며 "1~2주 안에 또 다른 자산 기반 부채를 내놓을 예정인데, 이미 높은 투자등급을 받았고 7~7.5% 금리로 시장에서 인수될 것으로 본다"고 덧붙였다.

자신의 주식 매각 계획(10b5-1) 중단도 언급했다. 인트레이터 CEO는 "우리 주가에 실질적인 변화가 있기 전까지 내 10b5(매각 계획)는 보류됐다"며 "추가 매각이 있다면 그저 통상적인 세금 관련 처리일 뿐"이라고 말했다.

코어위브의 호실적은 AI 인프라 업종 전반에 온기를 불어넣었다. 네비우스가 19%, 어플라이드디지털이 9%, 아이렌이 8% 올랐다. 젠슨 황 CEO의 중국 간첩 불륜 의혹 속에서 이틀 연속 급락한 엔비디아도 3% 넘게 반등했다.

텔로스웰스어드바이저스의 댄 시핸 포트폴리오운용 이사는 "코어위브의 실적은 이번 매도세 전체를 이끈 공포를 정면으로 다뤘다"며 "AI 금융 우려의 상징이 된 네오클라우드가 매도세의 핵심이던 공포의 무게를 실제로 덜어줬다"고 말했다.

코어위브.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.12 mj72284@newspim.com

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