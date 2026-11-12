美 의회, 젠슨 황 '소환장' 경고…"오늘까지 답 없으면 강제 소환"

하원 중국특위 "브리핑 출석하라"…상원선 사임 요구까지

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 의회가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 중국 간첩 연루 의혹과 관련해 강제 소환할 수 있다고 경고했다. 황 CEO의 거취를 둘러싼 압박이 사임 요구로까지 번지며 수위가 높아지고 있다.

11일(현지시간) 하원 미중전략경쟁특별위원회 위원장인 존 물레나르(공화·미시간) 의원은 폭스비즈니스에 출연해 황 CEO가 이날 중으로 앞서 요청한 비공개 브리핑 출석에 답해야 한다고 밝혔다. 그는 "황 CEO가 브리핑에 동의하지 않거나 대체 일정을 제시하지 않으면, 출석을 강제하는 소환장이 발부될 가능성이 크다"고 말했다.

물레나르 위원장은 지난주 다른 두 공화당 위원장과 함께 황 CEO에게 엔비디아의 보안 체계에 관한 비공개 합동 회의 출석을 요청했다. 미 당국이 중국 스파이로 의심하는 여성 앨리스 황과 황 CEO가 연인 관계였던 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다.

앨리스 황은 엔비디아의 최대 동남아 고객인 싱가포르 메가스피드 인터내셔널의 임원으로, 칩 밀수 의혹으로 수개월째 미 당국의 조사를 받아왔다. 메가스피드와 엔비디아는 모두 부정행위를 부인했다.

전날 상원 은행위원회 소속 케빈 크레이머(공화·노스다코타) 의원은 황 CEO의 사임을 요구했다. 은행위는 미국의 수출 통제 프로그램을 감독한다. 엔비디아 이사회는 지난 8일 황 CEO가 외국 정보기관 공작의 표적이 됐는지를 조사하고 있다고 밝혔다.

이번 사태는 첨단 AI 칩 수출 통제를 강화하려는 의회 내 움직임에도 힘을 실었다. 물레나르 위원장은 "엔비디아가 (수출 통제 수위를 둘러싼 논쟁에서) 많은 신뢰를 잃었다"며 "국방수권법(NDAA)에 수출 통제 입법을 포함해야 한다는 공감대가 커지고 있다"고 말했다.

한편 이번 논란으로 엔비디아 주가는 이틀간 약 10% 하락해 그 기간 S&P500에서 두 번째로 부진한 종목이 됐다. 다만 11일에는 증시 전반이 반등하면서 주가도 4% 넘게 올랐다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

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