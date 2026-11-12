유럽증시, 3개월 만에 역대 최고치 경신… 지정학적 위기감 낮아지고 AI 투자심리 회복

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 증시가 3개월 만에 역대 최고치를 경신했다.

우크라이나와 이란 등 지정학적 위기감과 글로벌 근심을 촉발했던 분쟁 요소가 크게 격화되지 않는 양상이 계속됐고, 인공지능(AI) 분야의 투자심리가 회복되는 모습을 보였다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 11일(현지시각) 전장보다 4.73포인트(0.72%) 오른 663.05로 장을 마쳤다. 지난 8월 11일 기록한 전고점(660.51)을 돌파했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 315.32포인트(1.20%) 뛴 2만6662.77에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 83.88포인트(0.78%) 상승한 1만835.47로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 54.28포인트(0.66%) 오른 8332.87로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 191.46포인트(0.37%) 전진한 5만1946.54에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 91.50포인트(0.46%) 오른 2만27.90으로 마감했다.

독일 프랑크푸르트증권거래소 [사진=블룸버그통신]

우크라이나와 러시아는 이날 미국 중재로 마련된 종전 협상에서 대규모 포로 교환에 합의했다. 즉각적인 전쟁 중단과 영토 확정, 전후 우크라이나의 안전 보장, 유럽의 안보 체제 등 핵심 이슈에 대해서는 여전히 큰 입장 차이를 보였지만 양측은 회담을 긍정적으로 평가했다.

미국 특사인 재러드 쿠슈너는 협상이 끝난 뒤 브리핑에서 "일부 분야에서는 절충점을 찾을 수 있는 가능성을 확인했지만 다른 분야는 더 많은 논의가 필요하다"며 "그럼에도 이번 협상은 매우 의미 있는 한 걸음이었다"고 평가했다.

쿠슈너는 자신과 스티브 위트코프 특사가 12일 모스크바를 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이라며 향후 협상에 유럽 국가들이 참여하는 방안을 논의하겠다고 밝혔다.

이란 전쟁은 당분간 지금과 같은 소강 상태를 계속 이어갈 것이라는 메시지가 이어졌다.

셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외교장관은 주요 7개국(G7) 외무장관 회의가 열리는 프랑스 파리를 방문해 "미국이 이란에 대한 공격을 재개하기 전까지 외교적 노력을 기울일 수 있는 최소 2주의 시간을 확보했다"는 취지로 발언했다.

마코 루비오 미 국무장관도 "이란에 대한 대규모 군사작전은 '지금 당장은' 필요하지 않다"고 말했다.

다만 이란의 안보수장인 모흐센 레자이 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장이 친이란 성향의 레바논 방송 알마야딘과 인터뷰에서 "이란은 국내 농축 핵물질을 단 한 입자도 국외로 반출하는 것을 허용하지 않을 것"이라며 강경 발언을 쏟아낸 탓에 국제유가는 오름세를 보였다.

AI 분야에 대한 기대감도 살아났다. 미국 AI 클라우드 서비스 기업 코어위브(CoreWeave)가 2028년 상반기 조정 기준 흑자 전환이 가능할 것이라고 밝히면서 AI 분야에 대한 투자심리가 회복하는 모습이었다.

로이터 통신은 "코어위브는 지난주 글로벌 증시 급락을 촉발했던 AI 버블 우려의 중심에 있던 기업"이라고 했다. 미국 기술주 중심의 나스닥 선물지수는 AI 낙관론에 힘입어 1.8% 상승했다.

이 같은 영향으로 유럽의 기술주는 2.45% 급등했다. 독일 에너지 설비·전력망 장비 제조업체 지멘스 에너지는 2027년 이익률 전망을 상향 조정하고 배당금을 3배 이상 늘릴 계획이라고 발표하면서 8.3% 올랐다.

프랑스 전력·산업자동화 기업 슈나이더 일렉트릭은 2.4%, 프랑스 전기설비 제조업체 르그랑은 1.5% 뛰었다.

한편 요아힘 나겔 독일 중앙은행(분데스방크) 총재는 이날 "독일 경제가 여름에 예상했던 것보다 더 강하게 회복되고 있다"며 "4분기에는 성장률이 더욱 가팔라질 가능성이 높다"고 말했다.

분데스방크는 지난 6월 올해 경제성장률을 0.5%로 예측했는데, 주요 경제기관들은 최근 성장률이 1.2~1.3%에 달할 것이라고 전망하고 있다. 불과 몇 달 사이에 성장률 전망이 2배 이상으로 상향 조정된 것이다.

나겔 총재는 화학산업과 전기장비 업종의 생산이 크게 회복됐고 수주도 계속 늘고 있다면서 국방·인프라 분야의 정부 지출 확대가 경제 성장에 추가적인 동력을 제공하고 있다고 했다.

체코 방산·탄약 제조업체 CSG는 올해 영업이익률 전망을 하향 조정한 여파로 18% 급락했고, 덴마크 풍력터빈 제조업체 베스타스(Vestas)는 3분기 영업이익이 시장 예상치를 밑돌면서 3% 떨어졌다.

ihjang67@newspim.com