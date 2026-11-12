사우디 원유 생산량, 전쟁 이전 수준 회복… 10월 하루 평균 생산 1000만배럴 넘어

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 석유수출국기구 플러스(OPEC+)의 원유 생산량이 이란 전쟁 발발 이전 수준을 거의 회복한 것으로 나타났다. 특히 사우디아라비아의 생산량이 크게 늘었다.

OPEC+는 11일(현지시각) 월간 보고서를 통해 지난 10월 하루 평균 원유 생산량이 평균 4123만배럴에 달했다고 밝혔다. 9월보다 약 204만배럴 증가했다. 이란 전쟁이 발발하기 직전인 지난 2월의 4272만배럴과 비교할 때 97% 수준까지 회복한 것이다.

사우디가 생산을 크게 늘린 것이 전체 증가를 이끌었다. 사우디는 지난달 하루 평균 1056만3000배럴을 생산했다고 OPEC에 보고했다. 9월의 837만2000배럴보다 219만1000배럴 많은 양이다. 결국 사우디의 생산량 증가가 OPEC+ 전체의 생산량 증가를 이끈 셈이다.

사우디는 지난 2월 하루 평균 1088만2000배럴을 생산했다고 밝혔었는데 10월 생산량이 이에 거의 맞먹는 수준이 됐다.

파이낸셜타임스(FT)는 "이번에 발표된 수치는 OPEC 최대 산유국이자 사실상 리더인 사우디가 전쟁이라는 혼란 속에서도 석유 산업을 계속 운영할 수 있는 방법을 찾아냈음을 시사한다"고 해석했다

실제로 사우디는 사우디는 홍해 연안 얀부항을 항구를 통해서도 원유를 수출하고 있고, 걸프 지역의 주요 수출 시설도 계속 활용하고 있다.

벨기에 해운 에너지 데이터 분석업체 케이플러(Kpler)에 따르면 사우디는 10월 두 수출 경로를 모두 최대한 활용해 하루 평균 원유와 석유제품 790만배럴을 선적했다. 전쟁 발발 이후 가장 많은 물량이다.

이 같은 실적은 호르무즈 해협과 홍해~인도양을 잇는 전략적 요충지 바브엘만데브 해협 일대에서 상선을 겨냥한 공격이 오히려 증가한 가운데 이뤄졌다는 점에서 더욱 주목을 받았다.

영국해사무역기구(UKMTO)에 따르면 10월 아라비아반도 주변 해역에서 발생한 선박 공격은 최소 36건으로, 전쟁 기간 중 가장 많았다.

한편 아랍에리미트(UAE)도 10월 원유 생산량이 하루 400만 배럴을 넘어 전쟁 이전 수준을 크게 웃돌았다. UAE는 지난 4월 OPEC 탈퇴해 더 이상 OPEC에 생산량을 보고하지 않고 있다.

러시아도 10월 원유 생산량이 하루 평균 866만8000배럴로 9월보다 4만1000배럴 늘었다. 로이터통신은 "도널드 트럼프 미구 대통령이 10월에 러시아와 우크라이나 간 '에너지 휴전'을 발표했다"며 "비록 이 휴전은 오래 유지되지 못했지만 우크라이나의 러시아 정유시설 공격이 일시적으로 줄면서 러시아의 원유 생산을 뒷받침했을 가능성이 있다"고 분석했다.

ihjang67@newspim.com