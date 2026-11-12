[오늘의 정치일정] 11월 12일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 11일 수석보좌관회의를 주재했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장관들이 국회 일정에 참석했다
- 여야 지도부가 최고위·정책회의와 국회 일정에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
장관
16:00 예결위 부별심사
-1차관
10:00 외통위 전체회의
12:00 예결위 부별심사
-2차관
10:00 예결위 부별심사(10:00)
<통일부>
-장관
10:00 국회 외통위 전체회의 참석
-차관
10:00 국회 예결위 비경제부처 부별심사 참석
<국방부>
-장관
10:00 예산결산특별위원회 전체회의
-차관
13:30 「국방 에너지 전환 계획」최종 검토회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 정무위원회(예산안 의결)
-차관
10:00 정무위 전체회의
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:40 중앙일보 유튜브, '불편한 여의도' 출연
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:40 최은석 의원 주최 <'디지털자산, 기관 중심 시대가 온다' 세미나>(국회 의원회관 제1소회의실)
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
14:30 천주교 서울대교구장 정순택 대주교 예방(천주교 서울대교구청 / 서울 중구 명동길 74)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의/ 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의/ 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
09:30 국방위원회 예산결산심사소위원회/ 국방위원회 전체회의실(본관 419호)
10:00 26년 합동성 강화 대토론회 / 국방컨벤션 2층(서울 용산구 이태원로 22)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 최고위원회(본관 224호)
10:00, 특정농지등에 정리에 관한 특별조치법안에 대한 입법공청회(본관 501호)
13:30, 최인호 대통령비서실 신임 정무수석비서관 예방(본관 224호)
-김준형 원내대표
09:30, 최고위원회의(본관224호)
10:00, 외교통일위원회 전체회의(본관 401호)
13:40, 더 좋은 미래대응기금법안 발의 기자회견(소통관 기자회견장)
19:30, 유튜브 김어준뉴스공장 출연