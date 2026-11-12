엔비디아 투자의견 줄하향…베어드 '중립'·모간스탠리 '톱픽 제외'

AI 핵심 요약beta
- 월가 투자은행들이 11일 엔비디아 투자의견과 목표주가를 잇따라 낮췄다
- 베어드는 AI 수요 둔화와 젠슨 황 CEO 거취 불확실성을 이유로 중립 하향했다
- 황 CEO 의혹 여파로 엔비디아 시가총액은 이틀 새 4270억달러 이상 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 월가 투자은행들이 엔비디아에 대한 투자의견과 목표주가를 잇따라 내리고 있다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 중국 간첩 연루 의혹으로 그의 거취가 불확실해지면서, 인공지능(AI) 붐의 중심인 엔비디아를 향한 월가의 신뢰도 흔들리는 모습이다.
11일(현지시간) 투자은행 베어드는 엔비디아의 투자의견을 '중립(neutral)'으로 하향했다. 베어드는 2027년 데이터센터 지출에 대한 가시성이 제한적이고, 수년간의 급격한 AI 투자 이후 수요가 둔화할 수 있으며, 내년 이후 황 CEO의 거취가 불확실하다는 점을 이유로 들었다.
모간스탠리는 엔비디아를 '최선호주(톱픽)' 목록에서 제외했다. 다만 투자의견은 '비중확대(overweight)'를 유지했다. 엔비디아 주가는 지난달 톱픽으로 지정된 이후 25% 넘게 떨어졌다. 모간스탠리는 보고서에서 "황 CEO의 리더십이 회사의 전략적 방향에 결정적이라고 보기 때문에 단기 불확실성은 지속될 것"이라고 밝혔다.
뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌리서치도 엔비디아를 추천 목록인 'US 1 리스트'에서 뺐다. 이번 주 들어 웰스파고와 씨티그룹 등 최소 세 곳의 증권사가 목표주가를 낮췄다.
엔비디아 주가는 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 이어진 기술주 매도세에 황 CEO의 불륜 논란까지 겹치며, 이틀 새 시가총액 4270억 달러 이상이 증발했다. 황 CEO의 불륜 의혹은 엔비디아 이사회의 내부 조사와 미 연방수사국(FBI) 조사, 워싱턴의 사임 요구로 이어지며, 엔비디아가 CEO 한 사람에게 지나치게 의존하는 것 아니냐는 의문을 키웠다. 다만 이날 주가는 전반적인 반도체 회복 흐름과 함께 4% 이상 상승 중이다.
mj72284@newspim.com