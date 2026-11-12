[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 12일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 11일 12개 상임위와 예산결산특위 회의를 진행한다
- 의원실이 탄소시장·디지털자산·인공지능 등 정책토론회를 연다
- 여야 지도부가 최고위원회와 정책조정회의, 기자회견에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
09:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
09:30 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 419호
09:30 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
10:00 재정경제기획위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 431호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 행정안전위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 445호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
11:00 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호
14:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
07:30 이헌승 의원실, 36년 중동 현장에서 바라본 아프리카 / 의원회관 제8간담회의실
09:30 임문영 의원실, 산업AX와 K-FDE 생태계 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
09:40 최은석 의원실, 디지털자산, 기관 중심 시대가 온다 / 의원회관 제1소회의실
10:00 안태준 의원실 등, LH안전관리 솔루션 릴레이 정책토론회 시리즈4: 건설근로자 체불제로를 위한 임금지급체계 혁신방안 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 박지혜 의원실 등, 한국형 자발적 탄소시장, 이대로 괜찮은가 / 의원회관 제1간담회의실
10:30 권칠승 의원실 등, (국적 취득 절차 진행 중)아동의 보육·의료 접근성 보장을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제2세미나실
13:30 주호영 의원실, 국회 안전정책 대토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 임호선 의원실 등, 2026 증평군 AI콤팩트 도시 국회토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 정성호 의원실 등, Physical AI시대 도래와 보행권 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 서미화 의원실 등, 경계선 지능 아동의 권리보장을 위한 정책토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이정문 의원실 등, 예술강사의 안정된 일자리, 학생들의 지속적인 예술교육: 학교예술강사지원사업 개선을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 박선원 의원실 등, 인천 해양수산 신산업 육성을 위한 전문가 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 김용만 의원실 등, 학교 밖 청소년 지원체계 개선 및 명칭 변경 재검토를 위한 현장·전문가 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 김영호 의원실 등, 독서국가포럼 / 국회도서관 대강당
15:30 이해식 의원실 등, 대통령기록물법 개정 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 서일준 의원, [현안 기자회견]
09:40 서일준 의원, [현안 기자회견]
10:00 김은혜 의원, [현안 발표 기자회견]
10:20 차규근 의원, [용인 국가산단 지정 과정 문제점 지적 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [청해부대 파병동의안 관련 기자회견]
11:00 강경숙 의원, [2026년 17개 시도교육청 기초학력전담교사제 운영 실태 분석 발표 기자회견]
11:20 김동아 의원, [조희대 대법원장 사퇴 촉구 기자회견]
13:20 최혁진 의원, [변호사시험법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
13:40 김선민 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:40 중앙일보 유튜브 '불편한 여의도' 출연
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
09:40 최은석 의원 주최 <디지털자산, 기관 중심 시대가 온다> 세미나 / 국회 의원회관 제1소회의실
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
14:30 천주교 서울대교구장 정순택 대주교 예방 / 천주교 서울대교구청
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
10:00 특정농지등에 정리에 관한 특별조치법안에 대한 입법공청회 / 본관 501호
13:30 최인호 대통령비서실 신임 정무수석비서관 예방 / 본관 224호
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
13:40 더 좋은 미래대응기금법안 발의 기자회견 / 소통관 기자회견장
19:30 유튜브 김어준뉴스공장 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장·천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
09:30 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 국방위원회 전체회의실
10:00 26년 합동성 강화 대토론회 / 국방컨벤션 2층
chogiza@newspim.com