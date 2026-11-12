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[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 12일

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AI 핵심 요약

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  • 국회가 11일 12개 상임위와 예산결산특위 회의를 진행한다
  • 의원실이 탄소시장·디지털자산·인공지능 등 정책토론회를 연다
  • 여야 지도부가 최고위원회와 정책조정회의, 기자회견에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆상임위원회

09:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
09:30 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 419호
09:30 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
10:00 재정경제기획위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 431호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 행정안전위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 445호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
11:00 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호
14:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호

◆의원실 세미나

07:30 이헌승 의원실, 36년 중동 현장에서 바라본 아프리카 / 의원회관 제8간담회의실
09:30 임문영 의원실, 산업AX와 K-FDE 생태계 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
09:40 최은석 의원실, 디지털자산, 기관 중심 시대가 온다 / 의원회관 제1소회의실
10:00 안태준 의원실 등, LH안전관리 솔루션 릴레이 정책토론회 시리즈4: 건설근로자 체불제로를 위한 임금지급체계 혁신방안 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 박지혜 의원실 등, 한국형 자발적 탄소시장, 이대로 괜찮은가 / 의원회관 제1간담회의실
10:30 권칠승 의원실 등, (국적 취득 절차 진행 중)아동의 보육·의료 접근성 보장을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제2세미나실
13:30 주호영 의원실, 국회 안전정책 대토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 임호선 의원실 등, 2026 증평군 AI콤팩트 도시 국회토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 정성호 의원실 등, Physical AI시대 도래와 보행권 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 서미화 의원실 등, 경계선 지능 아동의 권리보장을 위한 정책토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이정문 의원실 등, 예술강사의 안정된 일자리, 학생들의 지속적인 예술교육: 학교예술강사지원사업 개선을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 박선원 의원실 등, 인천 해양수산 신산업 육성을 위한 전문가 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 김용만 의원실 등, 학교 밖 청소년 지원체계 개선 및 명칭 변경 재검토를 위한 현장·전문가 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 김영호 의원실 등, 독서국가포럼 / 국회도서관 대강당
15:30 이해식 의원실 등, 대통령기록물법 개정 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실

◆소통관 기자회견

09:20 서일준 의원, [현안 기자회견]
09:40 서일준 의원, [현안 기자회견]
10:00 김은혜 의원, [현안 발표 기자회견]
10:20 차규근 의원, [용인 국가산단 지정 과정 문제점 지적 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [청해부대 파병동의안 관련 기자회견]
11:00 강경숙 의원, [2026년 17개 시도교육청 기초학력전담교사제 운영 실태 분석 발표 기자회견]
11:20 김동아 의원, [조희대 대법원장 사퇴 촉구 기자회견]
13:20 최혁진 의원, [변호사시험법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
13:40 김선민 의원, [현안 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연

*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실

◆국민의힘

*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:40 중앙일보 유튜브 '불편한 여의도' 출연

*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
09:40 최은석 의원 주최 <디지털자산, 기관 중심 시대가 온다> 세미나 / 국회 의원회관 제1소회의실
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
14:30 천주교 서울대교구장 정순택 대주교 예방 / 천주교 서울대교구청

◆조국혁신당

*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
10:00 특정농지등에 정리에 관한 특별조치법안에 대한 입법공청회 / 본관 501호
13:30 최인호 대통령비서실 신임 정무수석비서관 예방 / 본관 224호

*김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
13:40 더 좋은 미래대응기금법안 발의 기자회견 / 소통관 기자회견장
19:30 유튜브 김어준뉴스공장 출연

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장·천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실

*천하람 원내대표
09:30 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 국방위원회 전체회의실
10:00 26년 합동성 강화 대토론회 / 국방컨벤션 2층

chogiza@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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