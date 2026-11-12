전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

경북도·국힘 경북 의원들, 지역 현안 해결· 국비 확보 힘 모은다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경북도와 국민의힘 경북 의원들이 11일 국비 확보와 현안 해결에 공동 대응했다
  • 행정통합특별법 처리와 신공항 이전지 주민 보상 지원을 주요 과제로 제시했다
  • 광역교통망·AI 산업 전환·산불 복구·식품산업 예산 증액을 국회에 요청했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11일 국회서 예산정책협의회...행정통합 특별법·신공항 보상 지원 논의
광역교통망·AI 산업 전환·산불 피해지역 재건 등 예산 증액 건의

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도와 국민의힘 경북 지역 국회의원들이 2027년도 국비 확보와 지역 핵심 현안 해결을 위해 공동 대응에 나섰다.

대구경북 행정통합특별법의 정기국회 내 처리와 대구경북신공항 이전지 주민 보상 지원을 주요 과제로 제시하고 광역교통망 확충과 인공지능(AI) 산업 전환 등에 필요한 예산을 국회 심사 과정에서 확보하는 데 힘을 모으기로 했다.

12일 경북도에 따르면 도는 지난 11일 국회에서 '국민의힘-경상북도 예산정책협의회'를 열고 내년도 정부 예산안에 충분히 반영되지 않은 주요 사업의 증액과 지역 현안에 대한 지원을 요청했다.

협의회에는 이철우 경북도지사와 도 간부 공무원, 김형동 국민의힘 경북도당위원장을 비롯 지역 국회의원들이 참석했다. 장동혁 당대표와 정점식 원내대표, 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 유상범 예산결산특별위원회 간사 등 당 지도부도 함께 해 경북의 건의 사항을 공유했다.

경북도와 국민의힘 경북지역 국회의원들이 11일 국회서 '국민의힘-경상북도 예산정책협의회'를 열고 2027년도 국비 확보와 지역 핵심 현안 해법을 공유하고 있다.[사진=경북도]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

◆행정통합 특별법 처리·신공항 주민 보상에 공동 대응

이날 협의회의 주요 의제는 대구경북 행정통합특별법과 신공항 건설이었다.

경북도는 지난 2월 국회 행정안전위원회를 통과한 뒤 법제사법위원회에 계류 중인 행정통합특별법을 이번 정기국회 안에 처리할 수 있도록 지역 국회의원과 당 지도부의 협조를 요청했다.

이철우 지사는 "지난 10월 대구·경북 시도지사와 시도의회 의장이 연내 특별법 제정과 2028년 통합특별시 출범에 뜻을 모았다"고 설명했다. 이 지사는 "국민의힘이 행정통합을 당론으로 채택한 만큼 법사위 심사에 속도를 내고 전남광주와 동일한 원칙과 기준에 따라 행정·재정 특례가 보장돼야 한다"고 강조했다.

이 지사는 또 대구경북신공항과 관련해서는 이전지 주민들의 재산권 제한과 생활 불편을 해소하기 위한 신속한 보상과 정부 지원을 건의했다. 사업 지연으로 주민들이 주택 개·보수와 과수 수종 갱신 등에 제약을 받고 있는 만큼 보상을 서둘러야 한다는 취지다.

이와함께 경북도의 공동사업시행자 참여, 기부 대 양여 차액에 대한 국가 지원 의무화, 지방자치단체 선투자비용의 국가 보전 등을 담아 박형수 의원이 발의한 신공항특별법 개정안의 조속한 처리도 요청했다.

11일 국회서 열린 '국민의힘-경상북도 예산정책협의회'에서 이철우 경북지사가 지역 핵심 현안의 조속한 해결에 힘을 보태줄 것을 요청하고 있다.[사진=경북도] 2026.11.11 nulcheon@newspim.com

◆ 지방재정 부담 완화 요구…"농어촌 기본소득 국비 90% 이상"

농어촌기본소득 확대와 미래대응기금 신설에 따른 지방재정 부담도 주요 현안으로 다뤄졌다.

경북도는 지방교부세를 활용한 미래대응기금 신설로 가용 재원이 줄어드는 상황에서 농어촌기본소득의 지방비 부담까지 늘어나면 미래성장 기반에 대한 투자가 위축될 수 있다고 우려했다.

이에 지방교부세를 미래대응기금 재원으로 활용하는 방식의 재검토를 요청했다. 농어촌기본소득 사업에 대해서는 국비 지원 비율을 90% 이상으로 높이고 도와 군의 분담 비율은 재정 여건에 따라 자율적으로 정할 수 있도록 제도를 개선해 달라고 건의했다.

지역 철강산업의 경쟁력 회복을 위한 철강산업 전용 전기요금제 도입과 한국마사회·한국산업기술진흥원 등 지역 산업기반과 연계 효과가 큰 공공기관의 경북 이전도 요청했다.

◆ 광역교통망·AI 제조 전환 등 국회 증액 집중 건의…산불 피해 지원 서두르고 식품산업 성장 기반 확보

내년도 국비 확보에서는 ▲광역 도로·철도망▲AI 산업 대전환▲초대형 산불 피해 극복▲식품산업 육성 등 4대 분야를 핵심 증액 대상으로 제시했다.

도로·철도 분야에서는 ▲영일만 횡단구간 고속도로 835억원▲남부내륙철도 1995억 원▲구미~군위 고속도로 66억원▲대경선 예비차량 구매 70억원의 증액을 요청했다. 신공항 개항에 대비하고 지역 주요 산업단지의 물류 경쟁력을 높이기 위한 사업들이다.

AI 산업 전환 분야에서는 ▲포항의 철강·이차전지▲구미의 전자·반도체▲경주·경산·영천의 자동차부품 등 주력산업 제조현장에 AI를 접목하기 위한 지원을 건의했다.

주요 사업은 ▲지역 산업데이터 기반 국산 AI 특화모델 실증 및 확산 26억5000만 원▲AX 자율제조 사이버융합보안 인프라 구축 25억 원▲미래 모빌리티-로봇 부품 혁신거점 구축 20억 원 등이다.

산불 피해지역에 대해서는 피해 주민 추가지원 세부기준을 신속히 마련하고 시행할 수 있도록 정치권의 지원을 요청했다. 추가지원 신청절차가 장기화하면서 피해 주민들의 생활고가 이어지고 있다는 점도 전달했다.

피해 복구와 함께 지역의 지속가능한 소득기반을 마련하기 위한 예산도 건의했다.

산림경영특구 57억5000만원, 산불 피해목 벌채 200억원 등을 통해 피해 산림을 경제적 가치를 창출하는 산림으로 재건하겠다는 구상이다.

식품산업 분야에서는 ▲농식품 부산물 규제자유특구 지정과 함께▲식품 스마트제조 분야 푸드테크 지역혁신 클러스터 기반 조성 6억5000만 원▲푸드테크 로봇 시험인증평가센터 기반 구축 20억 원▲식물세포배양 기반 그린바이오 소재 첨단 시스템 구축 16억5000만 원의 증액을 요청했다.

경북도와 국민의힘 경북지역 국회의원들이 11일 국회서 '국민의힘-경상북도 예산정책협의회'에 앞서 기념촬영하고 있다.[사진=경북도]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

◆경북 의원들, 예산 확정까지 지역 요구 반영에 협력

김형동 경북도당위원장은 산불 피해 주민에 대한 신속한 지원을 강조하며 "산불 피해자 지원에 국가 예산이 일순위로 쓰여야 할 것"이라고 말했다.

당 지도부도 경북 현안 해결과 예산 확보에 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

정점식 원내대표는 행정통합특별법과 신공항을 지역의 미래를 좌우할 중대사로 꼽으며 국회 논의를 지원하겠다고 했다.

장동혁 당대표는 농어촌기본소득과 미래대응기금에 따른 지방재정 위축을 우려하며 제도 개선에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

유상범 예결위 간사는 초대형 산불 추가지원 기준의 신속한 수립을 지원하고 영일만 횡단구간 고속도로 등 경북에 필요한 예산을 예결위 차원에서 챙기겠다고 말했다.

이철우 지사는 "도의 재정이 어려운 상황이지만 AI, 식품산업 등 경북의 미래 성장동력을 키워가는 사업에 과감히 투자하겠다"고 강조하고 "기업과 도민의 어려움을 해결하고 미래를 준비하는 사업들이 예산에 담길 수 있도록 예산안이 확정되는 마지막 순간까지 국민의힘과 한 팀으로 뛰겠다"고 했다.

경북도와 국민의힘 경북 지역 국회의원들은 국회 예산심사와 법안 처리 과정에서 협력을 이어가며 예산 확정 때까지 지역 현안과 핵심 사업이 반영될 수 있도록 공동 대응할 방침이다.

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
사진
고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동