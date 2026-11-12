[브라질증시] 재정 조정안 주시 속 월가따라 상승…헤알화 강세

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룰라 정부 재정 패키지 내년 500억~600억헤알 효과 전망

마가진 루이자 18.87% 급등…페트로브라스는 배당 실망에 6거래일 연속 하락

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 =

브라질 증시가 정부의 재정 조정 대책 발표를 주시하는 가운데 뉴욕증시 반등에 힘입어 상승 마감했다. 대형 소매업체 마가진 루이자의 급등이 지수 상승을 이끌었지만, 페트로브라스는 3분기 실적과 주주환원 규모에 대한 실망으로 6거래일 연속 하락했다.

11일(현지시각) 브라질 상파울루 증권거래소(B3)의 이보베스파지수(IBOV)는 전 거래일보다 0.42% 오른 17만2060.44포인트로 거래를 마쳤다.

현물 달러화는 헤알화 대비 5.5618헤알로 하락 마감했다. 해외 외환시장에서 달러가 강세를 보인 것과는 반대 흐름이다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 이날 오후 6시30분 기준 0.70% 오른 102.9280을 기록했다.

시장에서는 룰라 대통령 정부가 이날 발표한 재정 조정 패키지의 효과와 실현 가능성을 주시했다. 해당 대책은 차기 정부 임기 중 시행될 예정으로, 내년 500억~600억헤알의 재정 효과를 낼 것으로 전망된다. 이후 몇 년간 효과는 더 확대될 것으로 예상된다.

다만 시장의 평가는 신중했다.

애널리스트 사비에르는 재정 조정안이 공공부채 경로에 대한 우려에 대응하는 첫걸음이라는 점은 인정하면서도 시장을 충분히 설득하지는 못했다고 평가했다. 그는 "부분적인 조정만으로는 부족하며 종합적인 계획이 필요하다"고 지적했다.

콘벡사 인베스티멘투스의 라파엘 다도리안 공동 창업자 겸 채권 부문 책임자도 재정 상황이 투자자들의 주요 우려 요인으로 남아 있다며, 특히 차기 대통령 임기 중 경제정책 운영 방향을 둘러싼 불확실성을 지적했다.

뉴욕증시의 반등도 브라질 증시를 지지했다. 전날 미국 물가 지표가 시장 예상을 웃돌면서 약세를 보였던 기술주가 이날 회복세를 보이며 투자심리를 끌어올렸다.

이날 브라질 10년물 국채 수익률은 15.1850%로 전 거래일보다 0.07%포인트 하락했다.

◆ 종목별 희비…마가진 루이자 급등·페트로브라스 6거래일 연속 하락

마가진 루이자는 18.87% 급등한 7.75헤알로 이보베스파 상승률 1위를 기록했다. 전날 발표한 3분기 실적에서 영업 실적이 뚜렷하게 회복된 것으로 나타나면서 매수세가 유입됐다. 반면 CSN 미네라상은 3.42% 하락한 5.08헤알로 가장 부진했다. 회사는 12일 3분기 실적을 발표할 예정이다.

대형주 가운데서는 페트로브라스의 약세가 두드러졌다. 전날 3분기 실적을 발표한 페트로브라스는 국제유가 상승에도 불구하고 우선주가 3.11% 내린 43.55헤알, 보통주가 2.08% 하락한 49.78헤알로 거래를 마쳤다. 각각 이날 이보베스파 하락률 상위 2위와 4위에 해당한다.

페트로브라스 주가는 6거래일 연속 하락했다. 이에 따라 회사의 시가총액은 6121억헤알로 줄었으며, 최근 고점 대비 감소액은 1200억헤알에 달했다. 지난 10월 시가총액이 사상 처음 8198억헤알까지 치솟았던 것과 대조적이다.

이번 매도세는 최근 국제유가 하락에 따른 업종 부담보다는 3분기 실적과 투자 가이던스, 특히 시장 기대에 못 미친 주주환원 규모에 대한 실망감이 반영된 것으로 분석됐다. 페트로브라스는 내년 2~3월 총 153억헤알의 주주환원금을 지급할 예정이며, 주당 지급액은 1.187헤알이다.

발레는 철광석 가격 하락을 따라 0.57% 내린 64.43헤알에 마감했다. 다롄 상품거래소에서 철광석 가격은 0.36% 하락한 톤당 102.46달러를 기록했다. 이보베스파 내 발레의 비중은 약 11%다.

브라질 국영 석유회사 페트로브라스의 리우데자네이루 본사 건물 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com