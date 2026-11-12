[금/유가] 이란 종전 기대 후퇴에 유가 반등…美 물가 충격 속 금값 하락

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이란 "농축 핵물질 단 한 원자도 반출 불허"…협상 불확실성 재부각

美 10월 CPI 0.4% 상승, 예상 웃돌아…12월 50bp 인상 베팅 12.9%

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가가 이란의 농축 핵물질 반출 불허 방침에 따른 공급 불안과 호르무즈 해협의 해상 운송 차질 우려에 반등했다.

11일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 49센트(0.57%) 상승한 배럴당 86.53달러를 기록했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전장 대비 1.27달러(1.39%) 오른 배럴당 92.76달러에 마감했다.

이날 이란 최고국가안보회의 사무총장인 모흐센 레자에이가 알마야딘과의 인터뷰에서 농축 핵물질을 단 한 원자도 국외로 반출하지 않겠다고 밝히면서 핵 문제를 둘러싼 협상 불확실성이 다시 부각된 점이 유가를 밀어 올렸다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

UBS의 조반니 스타우노보 애널리스트는 "긴장 완화가 임박했다는 기대가 약화하면서 유가를 지지하고 있다"고 진단했다.

다만 미국의 원유 재고 증가 전망은 유가 상승 폭을 제한하는 요인이었다.

시장 관계자들은 미국석유협회(API) 자료를 인용해 지난주 미국 원유 재고가 900만 배럴 증가한 것으로 추정했다. 공식 재고 통계는 미국 재향군인의 날 공휴일로 인해 하루 늦춰진 12일 발표될 예정이다.

사우디를 비롯한 페르시아만 산유국들의 공급 확대가 실물 시장에 반영되는 가운데 원유 소비는 여전히 제약된 상황이다.

단스케방크의 옌스 나에르비그 페데르센 전략가는 "지난 2주 동안 미국과 이스라엘의 선거 결과로 분쟁이 다시 격화할 가능성이 낮아지면서 원유 시장에서 가격이 급격히 재조정됐다"고 평가했다.

러시아와 우크라이나 간 평화 협상에서 일부 진전이 보고됐지만, 에너지 공급을 둘러싼 지정학적 불안은 이어졌다.

러시아와 우크라이나 협상단은 아부다비에서 이틀간 진행된 평화 협상에서 일부 진전이 있었다고 밝혔다. 그러나 미국 중재단은 양측 간 신뢰가 부족하며 영토 문제를 비롯한 주요 쟁점에서 이견이 남아 있다고 전했다.

◆ 물가 충격에 금값 2거래일째 하락…달러 강세·금리 인상 우려

국제 금값이 미국의 예상 밖 물가 상승과 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려에 이틀 연속 하락했다. 달러 강세와 고금리 장기화 가능성이 부각되면서 금 투자 매력이 약화한 영향이다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 0.7% 내린 온스당 4000.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 12일 오전 3시 51분 기준 전 거래일보다 1.1% 하락한 온스당 3986.79달러를 기록했다. 장중 한때 4066.77달러까지 반등했으나, 전날 약 3% 급락한 데 이어 낙폭을 확대했다.

금값을 압박한 가장 큰 요인은 미국의 물가 지표였다. 미국 노동부가 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했다. 로이터가 집계한 시장 전망치 0.3%를 웃도는 수준이다.

물가가 예상보다 끈질긴 상승세를 보이면서 연준이 다음 달 금리를 인상할 가능성과 인상 폭이 확대될 가능성이 동시에 부각됐다.

스톤엑스의 밥 하버콘 수석 시장 전략가는 "CPI가 예상보다 다소 높게 나왔으며, 시장은 이를 12월 회의에서 더 높은 금리가 필요하다는 신호로 해석하고 있다"고 말했다.

연준 당국자들의 매파적 발언도 금값에 부담을 더했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 지표 발표에 앞서 10월 근원 물가 상승률이 0.3%로 나타날 경우 12월 회의에서 0.5%포인트(50bp) 금리 인상을 고려할 수 있다고 밝혔다.

CPI 발표 이후 시장에서는 12월 기준금리 0.25%포인트(25bp) 인상 가능성을 87%로 반영했다. 0.5%포인트 인상 가능성도 지표 발표 전 0%에서 12.9%로 상승했다.

이에 따라 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 2025년 4월 이후 최고 수준으로 올랐고, 금값에는 부담이 됐다.

kwonjiun@newspim.com