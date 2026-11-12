체코 원전 '사전 접촉 의혹'에 현대건설 선 긋기…"수익성 없으면 수주 안 해"

대우건설 노조 "한수원·특정 대형사 사전 결탁" 템퍼링 의혹 제기

가덕도 빠졌던 현대건설, 원전 사업 참여 미지수

두산에너빌리티는 독자 재입찰 행보

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한국수력원자력과 대우건설의 체코 두코바니 신규 원전 시공계약이 결렬되면서 사전 내정 및 이른바 템퍼링(사전 접촉) 의혹으로 논란이 확산하는 가운데, 당사자로 지목된 현대건설이 해명에 나섰다.

현대건설은 입찰 참여 관련 발언이 콘퍼런스콜에서 나온 질문에 대한 원론적 답변이었다며 의혹과 선을 그었다. 아울러 향후 재입찰에 참여하더라도 수익성이 확보되지 않으면 무리하게 수주에 나서지 않겠다는 입장을 밝혔다.

◆ 대우건설 노조 "한수원·특정 대형사 사전 결탁" 템퍼링 의혹 제기

체코 두코바니 원전 모습 [사진=한국수력원자력]

12일 건설업계에 따르면 대우건설 노동조합이 지난 9일 국회 기자회견을 통해 한수원이 특정 대형 건설사로 시공권을 넘기기 위해 8년 파트너인 대우건설과의 협상을 의도적으로 파행으로 몰고 갔다는 내용의 이른바 '템퍼링 의혹'을 제기했다.

템퍼링이란 프로 스포츠나 연예·엔터테인먼트 업계에서 전속 계약 기간이 남아 있는 선수나 아티스트에게 소속사의 동의 없이 다른 팀이나 제3자가 몰래 접촉해 계약 파기나 이적을 유도하는 행위를 뜻한다. 이번 체코 원전 협상 역시 결렬이 발표되기도 전에 특정 대형사가 원전 협력업체들에 체코 사업 준비를 위한 사전 연락을 돌렸고, 결렬 직후 기다렸다는 듯 내년 입찰 참여 의사를 밝혔다는 것이 대우건설 노조의 주장이다.

◆ 현대건설 "계약조건과 사업성 검토해 참여 여부 결정"



업계에서는 노조가 지목한 대형 건설사를 현대건설로 보고 있다. 앞서 이형석 현대건설 재경본부장(CFO·전무)은 한수원의 협상 결렬 발표 이틀 뒤인 지난달 30일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 체코 원전 재입찰 참여 여부를 묻는 질문에 "내년에 다시 입찰을 한다는 것인데 참여는 할 것"이라고 답한 것으로 알려졌다.

다만 현대건설 측은 즉각 확대 해석을 경계했다. 콘퍼런스콜에서 관련 계획이 있는지에 대한 질문이 먼저 나왔고, 그에 대해 원론적 수준에서 답을 한 것이라는 설명이다.

현대건설 관계자는 "아직 재입찰 기준조차 잡혀 있지 않은 상태라 향후 입찰 공고가 나면 계약 조건과 사업성을 검토해 실제 참여 여부를 결정할 예정"이라고 설명했다. 노조가 제기한 협력업체 사전 접촉 등 템퍼링 의혹에 대해서는 "별다른 입장이 없다"고 말을 아꼈다. 한수원 역시 전날 설명자료를 통해 특정 건설사를 사전 내정한 사실이 없으며 개별 건설사의 협력업체 접촉 여부도 파악하고 있지 않다고 반박했다.

◆ 가덕도 빠졌던 현대건설, 원전 사업 뛰어들까…두산에너빌리티 단독 재입찰 가능성도

주목할 대목은 유력한 대체 시공사로 꼽히는 현대건설 역시 철저한 수익성 위주 선별 수주 기조를 내세우고 있다는 점이다. 당시 콘퍼런스콜에서는 수익성이 담보되지 않는 사업에 뛰어들지는 않을 것이라는 취지의 발언도 나온 것으로 전해진다.

이는 경쟁입찰 전환을 통해 계약 금액과 조건을 최적화하겠다는 한수원의 구상이 순탄치만은 않을 것임을 시사한다. 대우건설은 이번 협상 과정에서 세계 최초 노형인 APR1000의 설계 변경 물량 증가 리스크를 시공사가 떠안는 총액확정계약 방식과 과도한 책임 전가 조항 때문에 생존을 위협받는다며 맞섰다.

만약 한수원이 내년 재입찰에서도 상세설계 물량 정산을 배제한 기존 계약 구조를 고수할 경우, 가덕도신공항 부지조성공사와 이집트 엘다바 원전 사업 등에서 사업성 부족을 이유로 과감히 발을 뺐던 현대건설 역시 입찰에 소극적으로 나설 가능성을 배제할 수 없다.

한편 기존 시공 컨소시엄 내부의 균열도 가시화하고 있다. 대우건설과 함께 컨소시엄을 구성했던 두산에너빌리티는 최근 대우건설 측이 배포한 한수원 규탄 입장문이 자사의 공식 입장과 무관하다며 재입찰 준비 의사를 밝혔다.

dosong@newspim.com