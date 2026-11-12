첫 청약 흥행한 지분적립형 주택…내달 고양창릉서 열기 이어질까

광교 240가구에 1만9218건 몰려…청년층 관심 집중

고양창릉 284가구 공급 예고…추가 비용·매각 조건 변수

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 지분적립형 분양주택이 첫 청약에서 높은 경쟁률을 기록하면서 향후 공공분양의 새로운 공급 방식으로 자리 잡을지 관심이 쏠린다. 경기주택도시공사(GH)가 광교신도시에 공급한 지분적립형 주택의 특별공급과 일반공급 1순위에 1만9000건이 넘는 청약이 접수되면서 초기 자금 부담을 낮춘 분양 방식에 대한 수요자들의 관심이 확인됐다.

다만 향후 집값 상승분이 추가 지분 취득가격에 반영되지는 않지만, 지분 취득에 따른 이자와 임대료 부담은 남아 있다. 다음 달 고양창릉에서도 높은 청약 경쟁률이 이어질지가 제도 정착 가능성을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 광교 240가구에 1만9218건 몰려…청년층 관심 집중

12일 업계에 따르면 GH가 처음 공급한 지분적립형 분양주택이 특별공급과 일반공급 1순위에서 높은 경쟁률을 기록하면서 초기 자금 부담을 낮춘 새로운 공공분양 방식에 대한 수요가 이어질 것이란 전망이 나온다.

GH가 공급하는 '광교 자연앤 센트레빌(A17블록)' 지분적립형 분양주택은 지난 10일 일반공급 1순위 청약에서 72가구 모집에 7233건이 접수돼 평균 100.46대 1의 경쟁률을 기록했다.

앞서 지난 9일 진행된 특별공급에서는 168가구 모집에 1만1985건이 몰려 평균 71.34대 1의 경쟁률을 보였다. 특별공급과 일반공급 1순위를 합치면 전체 240가구에 1만9218건이 접수돼 평균 80.08대 1의 경쟁률을 기록한 셈이다.

특히 청년층의 관심이 두드러졌다. 청년 특별공급에 5768건이 접수돼 전체 특별공급 신청의 약 48%를 차지했다. 신혼부부 특별공급에는 3395건, 신생아 특별공급에는 1676건, 생애최초 특별공급에는 828건이 몰렸다.

지분적립형 주택은 분양가 전액을 한꺼번에 납부하지 않고 일부 지분을 먼저 취득한 뒤 나머지를 장기간에 걸쳐 매입하는 공공분양 방식이다. 초기 자금이 부족한 청년과 신혼부부 등 무주택 실수요자의 내 집 마련 부담을 낮추기 위해 도입됐다.

광교 자연앤 센트레빌은 최초 분양가의 25%만 납부하고 입주한 뒤 5년마다 지분을 추가로 취득하는 구조다. 5년과 10년, 15년 차에 각각 20%, 20년 차에 나머지 15%를 매입해 최종적으로 주택 소유권 100%를 확보하게 된다.

◆ 고양창릉 284가구 공급 예고…추가 비용·매각 조건 변수

지분적립형 주택의 다음 시험대는 한국토지주택공사(LH)가 공급하는 고양창릉 신도시다. LH는 다음 달 고양창릉 S-2블록 전체 1057가구 가운데 284가구를 지분적립형으로 공급할 예정이다.

고양창릉 역시 서울 접근성과 3기 신도시 개발에 대한 기대감이 높은 지역으로 꼽힌다. 광교에 이어 고양창릉에서도 높은 청약 경쟁률을 기록할 경우 지분적립형 주택이 새로운 공공분양 방식으로 자리 잡을 가능성이 커질 것으로 전망된다.

LH가 도입하는 방식도 최초 분양가의 25%를 납부하고 입주하는 구조다. 다만 광교와 달리 4년마다 15%씩 다섯 차례에 걸쳐 나머지 지분을 취득하도록 설계됐다. 지분 취득을 모두 마치는 데 걸리는 기간은 동일하게 20년이다.

제도 확산을 위해서는 장기적인 자금 부담과 매각 시 차익 배분 문제를 함께 고려해야 한다는 목소리가 나온다. 최초 분양대금은 적지만 추가 지분 취득 비용과 공공기관이 보유한 지분에 대한 임대료가 발생하기 때문이다.

광교 자연앤 센트레빌의 전용 59㎡ 분양가는 6억5010만~6억8590만원으로 최초 지분 25%를 취득하는 데 약 1억6000만~1억7000만원이 필요하다.

특히 지분적립형 주택은 향후 아파트나 토지가격이 상승하더라도 추가 지분 취득가격에 시세 상승분이 반영되지 않는다는 점에서 수요자들이 대거 몰린 것으로 분석된다. 최초 분양가격에 법령에 따른 기간이자를 더한 금액을 기준으로 지분을 취득하기 때문이다.

다만 지분을 모두 취득하기 전에 주택을 매각하면 시세차익을 GH와 나눠야 한다. 전매제한 10년이 지난 뒤에도 공공사업자의 지분이 남아 있다면 GH와 매매가격 등을 협의하고 동의를 받아 주택 전체를 매각해야 한다.

이 경우 매각가격이 법령상 취득가격을 웃돌면 차익을 당시 보유 지분율에 따라 배분한다. 예를 들어 입주자 지분이 65%, GH 지분이 35%인 시점에 법정 취득가격 대비 매각 차익이 2억원 발생했다면 입주자 몫은 1억3000만원, GH 몫은 7000만원이 된다.

반면 20년에 걸쳐 지분 100%를 취득하면 이후 주택을 매각할 때 GH와 시세차익을 나눌 필요가 없다. 다만 그동안 납부한 지분 취득대금의 이자와 임대료, 세금 등을 고려하면 실제 수익은 달라질 수 있다.

업계 관계자는 "초기 자금 부담이 낮은데다 향후 집값 상승에 따른 자산 형성 효과도 기대할 수 있다는 점에서 관심이 쏠린 것으로 보인다"면서 후속 공급에서도 수요가 이어지고 실제 계약으로 연결될지가 제도 정착의 관건이 될 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com