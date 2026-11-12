장례 간소화 바람에 상조업계도 변화…후불제 상품 관리·감독 과제

1인 가구 65% 시대…상조업계 '소규모 장례' 팽창

웅진·교원 '영토 확장' vs 보람·소노 '신중론' 팽팽

"현장 수요 극소수"…입관·발인 등 고정비 한계 명확

선불식만 다루는 공정위…'후불제 상조' 소비자 주의보

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 1인 가구 증가와 맞물려 무빈소 장례와 소액 상조 상품 등 새로운 장례·상조 트렌드가 등장하고 있다. 다만 장례 비용을 절감하는 데 구조적 한계가 있는 데다, 실제 상조 서비스 이용 고객 가운데 무빈소 장례 수요는 여전히 극소수에 그치고 있다. 이에 대형 상조업체들 사이에서도 관련 상품의 시장성과 실효성을 두고 평가가 엇갈린다.

일각에서는 무빈소·소액 상품 확산에만 치중할 것이 아니라 소비자 피해 예방을 위해 후불제 상조 상품에 대한 감독 체계를 정비해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

◆ 간소화 상품 두고 엇갈린 셈법… 웅진·교원 '확장' vs 보람·소노 '신중'

12일 업계에 따르면 1인 가구 증가와 장례문화 간소화 추세에 맞춰 무빈소 장례와 소액 상조 상품을 둘러싼 주요 상조업체들의 대응 전략이 엇갈리고 있다. 미래 시장 선점을 위해 관련 서비스를 적극 확대하는 업체가 있는 반면, 실제 상조 서비스 이용 고객 가운데 무빈소 장례 수요는 여전히 극소수에 그친다며 신중한 태도를 보이는 곳도 있다.

우선 '업계 1위' 웅진프리드라이프는 주요 상조사 중 가장 적극적으로 서비스 영역을 넓히고 있다. 웅진프리드라이프는 지난 1월 꼭 필요한 장례 서비스만 담은 '웅진프리드360'을 출시한 데 이어, 현재 1~2인 가구를 겨냥한 소규모 가족장 전용 상품도 추가 검토 중이다.

교원라이프 역시 지난해 3월 후불제 무빈소 상조 상품인 '교원라이프 무빈소 130'을 선보였다. 아울러 전국 9개 직영 '교원예움' 장례식장에서도 유가족 요청에 맞춰 무빈소 장례 서비스를 연계 제공하고 있다. 유족이 소규모 장례를 희망할 경우 상담을 거쳐 기존 선불식보다 구성과 가격을 낮춘 후불식 상품을 제공하는 방식이다. 다만 현재로서 추가적인 간소화 상품 출시까지는 검토하지 않고 있다는 입장이다.

반면 1인 가구 트렌드 변화에 가장 보수적인 태도를 취하고 있는 곳은 보람상조와 소노아임레디다. 두 회사 모두 무빈소나 소액, 후불식 장례 상품을 별도로 운영하지 않고 기존 상품 라인업을 유지하고 있다.

상조업계에서는 1인 가구가 늘어남에 따라 무빈소 장례나 소액 장례 상품을 찾는 수요가 늘어날 것이라는 점에는 이견이 없다. 실제 통계청 조사에 따르면 2022년 739만 가구로 전체의 34.1%를 차지했던 1인 가구 비중은 지난해 36.6%로 2.5%포인트(p) 높아졌다. 2인 가구까지 포함하면 전체 가구의 65.1%에 달한다.

다만 이러한 변화가 실제 상조 상품의 수익성으로 이어질지에 대해서는 시각이 엇갈린다. 간소화 서비스에 부정적인 입장을 보이는 상조사들은 상조 서비스를 이용하려는 고객 중 실제로 무빈소를 선택하는 비중은 극소수에 불과하다고 입을 모은다.

비용 절감 측면에서도 구조적 한계가 명확하다는 지적이다. 입관, 발인, 운구 등 장례의 필수 절차들이 존재하는 만큼, 가격을 획기적으로 낮춘 간소화 상품을 구성하기가 현실적으로 어렵다는 설명이다.

한 상조업계 관계자는 "1인 가구 증가로 무빈소 장례 등에 대한 사회적 관심은 높아졌지만, 실제 상조 서비스 가입자 중 무빈소 수요가 얼마나 될지는 의문"이라며 "상조 상품에 가입한다는 것 자체가 완성도 높은 장례 절차를 기대한다는 의미인 만큼, 전체 통계 수치와 실제 상조 가입자층 사이에는 괴리가 있다"고 분석했다.

이 관계자는 이어 "장례 절차 특성상 생각보다 비용을 깎아낼 수 있는 요소가 많지 않다"며 "이 때문에 1인 가구 증가라는 시장 변화를 두고 상조사마다 대응 방식과 셈법이 엇갈리는 것"이라고 덧붙였다.

◆ 1인 가구 타깃 후불제 상조 급증…당국·업계 자정 작용 必

일각에서는 상조업계가 1인 가구 증가라는 변곡점을 맞은 상황에서, 단순히 상품 라인업 확대에만 치중할 것이 아니라 관련 상품에 대한 정책적 관리·감독 체계도 함께 마련돼야 한다는 지적이 나온다.

무빈소나 소액 등 간소화 상품은 대개 고인 사망 이후 유족의 요청에 따라 이뤄지는 경우가 많다. 스타트업 '고이 장례연구소'처럼 월 100원 수준의 소액을 납부하다가 사후에 정산하거나, '아정당 상조' 등 장례를 치른 뒤 비용을 정산하는 후불제 방식이 대표적이다. 이는 고객이 사전에 다달이 납입금을 쌓아두는 기존 선불식 상조 상품과는 근본적으로 다른 구조다.

문제는 상조업계의 불공정거래 및 소비자 피해를 관리·감독하는 공정거래위원회의 역할 범위다. 현행 할부거래법상 공정위의 감독 대상은 '선불식 할부거래'에 국한돼 있어, 후불제 장례 서비스 업체를 직접 규제하거나 제도권 내에서 관리하기에는 법적 한계가 명확하기 때문이다.

향후 소액·간소화 상조 상품이 후불제 형태로 더욱 다양해질 것으로 예상되는 만큼, 소비자 피해 방지와 시장 혼란을 막기 위해 당국의 감독망 정비와 업계 차원의 자정 작용이 시급하다는 관측이 나온다.

상조업계 관계자는 "후불제 상조는 초기 비용 부담이 적어 1인 가구가 늘어나는 트렌드와 맞물려 급성장하고 있지만, 부실 운영이나 계약 불이행 시 소비자를 보호할 법적 보증 장치가 부재한 상황"이라며 "간소화 상품이 늘어나는 만큼 소비자 피해를 예방하기 위한 실효성 있는 대책 마련이 필요하다"고 지적했다.

stpoemseok@newspim.com