뉴욕증시, 코어위브발 AI 투자심리 회복에 상승 마감…나스닥 1.6%↑

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코어위브 호실적에 공포 진정

엔비디아 이틀 급락 딛고 반등

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 11일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 상승 마감했다. 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브의 호실적이 AI 투자 지속성에 대한 불안을 가라앉히면서 이틀 연속 급락했던 엔비디아도 반등해 지수를 끌어올렸다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 254.60포인트(0.49%) 오른 5만2486.49에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 98.45포인트(1.31%) 상승한 7619.38을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 400.31포인트(1.60%) 뛴 2만5466.19를 기록했다.

반등을 이끈 것은 코어위브였다. 3분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 2026년 영업이익·매출 전망을 상향하면서 주가가 24.71% 급등해 2주 만의 최고 수준으로 올라섰다. 회사는 2028년 상반기에 조정 기준 흑자 전환이 가능하다고 밝혀, 빚으로 설비를 늘려온 데 대한 투자자 불안을 달랬다. 코어위브의 마이클 인트레이터 최고경영자(CEO)는 이날 자신의 주식 매각 계획(10b5-1)을 중단했다고 밝혔다.

코어위브의 강세에 네오클라우드(AI 인프라 임대업체)인 네비우스와 어플라이드디지털도 15.44%, 7.37% 각각 상승했다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.12 mj72284@newspim.com

엔비디아는 2.87% 반등했다. 젠슨 황 CEO의 중국 간첩 연루 의혹으로 엔비디아의 시가총액은 지난 이틀간 약 4300억 달러가 증발했다. 필라델피아 반도체 지수는 5.86% 상승했다. S&P500 11개 업종 중 기술업은 2.71% 올라 가장 좋은 성과를 냈다.

시장의 또 다른 관심은 앤스로픽의 기업공개(IPO)다. 클로드 챗봇을 만든 앤스로픽은 다음 주로 예정된 상장에서 8억2500만 주를 공모해 최대 1조4000억 달러의 기업가치를 노린다. 블룸버그에 따르면 공모는 초과 청약됐다. 반다리서치는 이번 IPO가 개인투자자의 역대급 매수를 끌어낼 수 있으며, 하루 기준 역대 최대 개인 매수 기록을 세울 가능성도 있다고 전망했다.

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트의 로스 메이필드 투자 전략가는 "코어위브 실적과 앤스로픽 IPO 수요에서 온 심리 개선이 생태계 전반을 돕고 있다"며 "시장은 지난주의 과도한 하락을 되돌리는 중이며, 포지션이 정리된 데다 많은 AI 종목의 밸류에이션과 실적 전망이 매력적인 점이 순풍"이라고 말했다.

다만 변동성은 여전하다. 글로벌트의 토머스 마틴 선임 포트폴리오 매니저는 "모두가 매일, 매분 탄광의 카나리아(위험 신호)를 찾고 또 매일 반응한다"며 "'AI가 좋다, AI가 별로다, 걱정된다, 아니 훌륭하다'를 오가는 상황이 반복됐다"고 말했다.

한편 전날 10월 소비자물가가 예상을 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인상 전망은 더 굳어졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 0.25%포인트 인상을 완전히 반영했고, 0.5%포인트(%p) 인상 확률도 12.7%로 나타났다.

오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 이날 10월 물가 지표를 두고 "또 하나의 참담한 보고서이며, 불안할 정도"라고 진단했다. 이날 미 채권시장은 재향군인의 날로 휴장했다.

위험 선호가 살아나면서 '월가의 공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)는 9.82% 급락한 17.55를 기록했다.

mj72284@newspim.com