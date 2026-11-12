이마트, 김장철 배추·무·양념 최대 50% 할인 판매

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 12일부터 18일까지 배추·무·양념 할인 행사를 진행했다.
- 배추 3포기 한 망을 행사카드 결제 시 3485원에 판매했다.
- 양념·굴·김장통과 보쌈용 돼지고기도 할인해 김장 수요를 공략했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 김장철을 맞아 배추와 무, 양념부터 김치통까지 한데 모은 할인 행사를 연다. 재료 구매 부담을 낮추고 여러 상품을 한곳에서 장만할 수 있도록 해 직접 김장하는 고객 수요를 공략한다.
이마트는 12일부터 이달 18일까지 '김장 올인원' 행사를 진행한다고 밝혔다. 대표 상품인 배추는 3포기 한 망을 행사카드 결제 시 3485원에 판매한다. 지난해 행사 가격인 5586원보다 약 38% 낮다.
이마트 회원이거나 신세계포인트를 적립하는 고객에게는 배추 한 망당 e머니 500점을 제공한다. 적립금은 구매 다음 날부터 14일간 매장에서 사용할 수 있다. 행사카드는 이마트e카드와 삼성·KB국민·신한·현대·비씨·NH농협 등으로, 세부 조건은 매장 안내를 통해 확인할 수 있다.
무류도 대폭 인하했다. 천수무(단, 7~9입)는 5,481원, 다발무(단, 5~6입)는 4,480원, 알타리무(단, 1.5kg)는 2583원으로 지난해 대비 10~30% 저렴하다.
양념은 새미네 양념 전 품목을 2개 이상 구매할 경우 50% 할인한 2980~3180원에 판매한다. 국산 생굴(250g)은 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 5,796원, 김장통 12종은 20% 할인 혜택을 제공한다.
이 외에도 보쌈용 국내산 냉장 돈육 앞다리(100g)를 1260원에 구매할 수 있다.
한국농수산식품유통공사에 따르면 10월 하순 기준 4인가구 김장 비용은 전년 대비 4% 내외 감소했다. 농촌경제연구원 조사에서도 10월 배추 도매가격(상품)은 10kg당 7444원으로, 지난해 8405원 대비 11% 하락했다.
nrd@newspim.com