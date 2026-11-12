청송 주왕산국립공원 탐방로 일부 통제....내달 15일까지

AI 핵심 요약beta
- 주왕산국립공원사무소는 12일 산불 예방을 위해 15일부터 탐방로 6곳을 통제한다고 밝혔다.
- 통제 구간은 절골 입구부터 가메봉까지 28.9km이며 주산지 구간 22.2km는 개방된다.
- 통제 구역 무단출입과 흡연·취사 등 위반 행위는 과태료가 부과된다.
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[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송의 주왕산국립공원 일부 탐방로가 통제된다. 산불 예방을 위해서다.
국립공원공단 주왕산국립공원사무소는 가을철 산불 예방과 자연자원 보호를 위해 오는 15일부터 12월 15일까지 산불 위험이 높은 6개 구간의 탐방로 출입을 통제한다고 12일 밝혔다.
출입이 통제되는 6개 구간은 절골 입구 ~ 대문다리 ~ 가메봉 등 28.9km이며, 상대적으로 접근이 용이한 주산지 입구 ~ 주산지 등 22.2km는 평상시와 같이 출입이 가능하다.
또 산불 발생 위험이 높은 산불 조심 기간에는 통제 구역 무단 출입, 흡연 행위, 인화물질 소지, 불법 취사 등에 대해 강력 단속한다. 이를 위반할 경우 자연공원법 제86조에 의거 과태료가 부과된다. 개방 및 통제 탐방로 안내 등 자세한 사항은 국립공원 누리집에서 확인할 수 있다.
주왕산국립공원사무소 김기창 재난안전과장은 "국립공원에서 발생하는 산불의 대부분은 입산자 실화, 논밭두렁 쓰레기 소각 등 부주의 때문에 발생하는 만큼 아름다운 자연자원을 보호할 수 있도록 탐방객과 지역 주민의 적극적인 관심과 협조"를 당부했다.
nulcheon@newspim.com