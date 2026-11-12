엔비디아 이사회, '추가 외도' 젠슨 황 해임 준비...시간 외서 7% 하락

AI 핵심 요약beta
- 월스트리트저널은 11일 엔비디아 이사회가 황 CEO 거취를 논의한다고 보도했다
- 황 CEO는 혼외 관계를 인정하고 아내와 직원들에게 사과했다
- 해임 여부는 확인되지 않았으며 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서 급락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
황 CEO, 직원 서한서 외도 인정·사과…최종 결정 여부는 미확인
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아 이사회가 혼외 관계 논란에 휩싸인 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 해임을 준비하고 있다고 11일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
사안에 정통한 관계자들에 따르면 이사회는 이르면 이날 회의를 열어 황 CEO의 거취를 결정할 예정이다. 황 CEO는 중국 스파이로 의심받는 여성과 회사 직원 두 명과 혼외 관계를 맺은 것으로 전해졌다.
황 CEO는 지난 8일 직원들에게 보낸 서한에서 아내에게 충실하지 못했다는 사실을 인정하고, 신뢰를 저버린 데 대해 사과했다.
황 CEO가 서한에서 인정한 관계의 상대는 싱가포르 소재 데이터 기업 메가스피드의 임원 앨리스 황이다. 미국 정보당국 관계자들은 그가 중국 정보기관을 위해 활동하고 있다고 판단하는 것으로 전해졌다.
메가스피드는 엔비디아의 주요 고객사 가운데 하나다. 앨리스 황은 젠슨 황 CEO와 친인척 관계가 아니다.
WSJ는 또 소식통을 인용해 황 CEO가 회사 직원과도 혼외 관계를 가졌다고 전했다. 이는 앞서 뉴욕타임스(NYT)가 보도한 내용이다.
다만 이사회가 황 CEO의 해임을 최종 결정했는지는 확인되지 않았다.
이날 정규장서 2.87% 상승 마감했던 엔비디아 주가는 추가 외도설 보도 후 시간 외 거래에서 3% 반락한 뒤 이사회의 해임 추진 보도가 나오자 낙폭을 7% 넘게 확대 중이다.
kwonjiun@newspim.com