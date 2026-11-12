GS리테일, 지난달 '우리동네GS' 이용자 500만명 돌파

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배달·픽업·사전예약 등 서비스 확대…20대 이용 비중 31.3%

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일의 모바일 앱 '우리동네GS' 월 이용자가 500만명을 넘어섰다. 배달과 픽업에 한정판 상품 예약, 매장 재고 조회, 증정품 공유 기능을 더하며 고객의 앱 이용을 늘렸다.

GS리테일은 모바일인덱스 기준 지난 달 우리동네GS의 월간활성이용자수(MAU)가 503만명을 돌파했다고 12일 밝혔다. GS25와 GS더프레시 매장을 모바일 서비스와 연결하는 온라인 기반 오프라인 연계(O4O) 전략을 강화한 결과라는 설명이다.

GS리테일 '우리동네GS' 앱과 '챗GPT'를 연동한 '챗GPT 전용 플러그인' 이용자가 15% 증가하며 앱 활성화를 이끌었다. [사진=GS리테일 제공]

상품과 서비스 양쪽에서 앱을 찾을 이유를 늘린 것이 주효했다. 올해 '몬치치×기묘한 이야기 키링', '소다활 워터저그' 등 한정판 상품을 사전예약으로 판매하고, 퀵커머스 전용 행사를 열어 배달·픽업 이용을 유도했다. 1만여 종의 주류를 주문할 수 있는 '와인25플러스'는 사케와 백주 등으로 상품군을 넓혔다.

민음사 빵 등 인기 상품도 매장 검색과 재고 조회 수요를 끌어올렸다. 증정품을 보관했다가 나중에 찾아갈 수 있는 '나만의 냉장고' 역시 이용자 확대에 힘을 보탰다.

지난 9월 도입한 '우리의 냉장고'는 출시 두 달 만에 신규 이용자 5만명을 넘겼다. 가족이나 친구와 증정품을 공유할 수 있는 서비스다. 회사는 챗GPT(ChatGPT) 연동 서비스도 앱 이용 활성화에 기여했다고 설명했다.

연령별로는 20대가 핵심 이용층이었다. 10월 이용자 가운데 20대 비중은 31.3%로 가장 높았다. 이어 30대 25.2%, 40대 22.2%, 10대 14.0% 순이었다.

GS리테일은 인공지능(AI)을 활용한 상품 탐색 기능을 강화할 계획이다. 검색 키워드를 분석해 연관 상품과 검색어를 추천하는 '오늘의 발견' 등을 고도화한다. 고객의 쇼핑 편의를 높이면서 점포 방문과 매출로 연결한다는 구상이다.

nrd@newspim.com