GS리테일, 지난달 '우리동네GS' 이용자 500만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- GS리테일은 12일 우리동네GS 월 이용자가 503만명을 돌파했다고 밝혔다
- 배달·픽업과 한정판 예약, 재고 조회 기능이 앱 이용 확대를 이끌었다
- 20대 이용자 비중이 31.3%로 가장 높았으며 AI 기능도 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일의 모바일 앱 '우리동네GS' 월 이용자가 500만명을 넘어섰다. 배달과 픽업에 한정판 상품 예약, 매장 재고 조회, 증정품 공유 기능을 더하며 고객의 앱 이용을 늘렸다.
GS리테일은 모바일인덱스 기준 지난 달 우리동네GS의 월간활성이용자수(MAU)가 503만명을 돌파했다고 12일 밝혔다. GS25와 GS더프레시 매장을 모바일 서비스와 연결하는 온라인 기반 오프라인 연계(O4O) 전략을 강화한 결과라는 설명이다.
상품과 서비스 양쪽에서 앱을 찾을 이유를 늘린 것이 주효했다. 올해 '몬치치×기묘한 이야기 키링', '소다활 워터저그' 등 한정판 상품을 사전예약으로 판매하고, 퀵커머스 전용 행사를 열어 배달·픽업 이용을 유도했다. 1만여 종의 주류를 주문할 수 있는 '와인25플러스'는 사케와 백주 등으로 상품군을 넓혔다.
민음사 빵 등 인기 상품도 매장 검색과 재고 조회 수요를 끌어올렸다. 증정품을 보관했다가 나중에 찾아갈 수 있는 '나만의 냉장고' 역시 이용자 확대에 힘을 보탰다.
지난 9월 도입한 '우리의 냉장고'는 출시 두 달 만에 신규 이용자 5만명을 넘겼다. 가족이나 친구와 증정품을 공유할 수 있는 서비스다. 회사는 챗GPT(ChatGPT) 연동 서비스도 앱 이용 활성화에 기여했다고 설명했다.
연령별로는 20대가 핵심 이용층이었다. 10월 이용자 가운데 20대 비중은 31.3%로 가장 높았다. 이어 30대 25.2%, 40대 22.2%, 10대 14.0% 순이었다.
GS리테일은 인공지능(AI)을 활용한 상품 탐색 기능을 강화할 계획이다. 검색 키워드를 분석해 연관 상품과 검색어를 추천하는 '오늘의 발견' 등을 고도화한다. 고객의 쇼핑 편의를 높이면서 점포 방문과 매출로 연결한다는 구상이다.
nrd@newspim.com