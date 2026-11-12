'추가 외도설' 엔비디아 젠슨 황, 이달 안에 물러날 확률 70%로 '껑충'

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국 스파이 의혹 인물과의 사적 관계에 이어 사내 직속 부하 임원과의 불륜까지 추가 폭로된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이달 안에 회사를 떠날 가능성이 급부상하고 있다.

12일(한국시간) 오전 8시 현재 미국 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에서 젠슨 황 CEO가 오는 12월 1일(현지시간) 전에 엔비디아 CEO 직에서 물러날 확률은 72%를 기록 중이다.

뉴욕타임스(NYT)의 보도 직후 퇴진 가능성이 불과 수 시간 만에 52%포인트(p) 폭등한 것이다.

예측 시장에서는 젠슨 황 CEO의 중도 하차 시점이 예상보다 훨씬 당겨질 수 있다는 관측에 자금이 쏠리고 있다. NYT 보도 직후 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 해임안을 논의하기 위해 이르면 11일(현지시간) 긴급 이사회를 소집할 것이라는 월스트리트저널(WSJ)의 추가 보도가 나오면서, 오는 20일 전에 사퇴할 확률은 69%를 반영하고 있다.

이밖에 오는 ▲19일 전 68% ▲18일 전 66% ▲17일 전 68% ▲16일 전 64% ▲15일 전 55% ▲13일 전 41%다. 당장 내일(12일) 물러나게 될 것이란 확률도 18%를 기록 중이다.

이날 NYT는 전직 엔비디아 관계자들의 증언을 인용해 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관 요원 의혹을 받는 '앨리스 황(중국명 황러)'과의 사적 관계 외에도 사내 직속 부하인 킴벌리 파월 헬스케어 부문 수석부사장과 부적절한 관계를 맺었다고 단독 보도했다. 특히 지난 3월 캘리포니아주 산호세 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 행사 기간 중 경호팀이 두 사람의 애정 행각을 촬영한 목격자를 따로 불러 세워 비밀유지계약(NDA) 서명을 제안하는 등 사건을 무마하려 한 정황까지 폭로됐다.

엔비디아 주가는 이날 뉴욕 증시 시간 외 거래에서 8% 이상 급락하고 있다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자 [사진=블룸버그통신]

wonjc6@newspim.com