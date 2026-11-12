김수현, 김세의 재판 증인 출석…4시간 30분 비공개 신문 진행

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김수현이 허위 사실 유포 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소 대표의 재판에 증인으로 출석해 약 4시간 30분간 비공개 신문을 받았다. 김 대표는 혐의를 전면 부인하며 재판부에 보석을 요청했다.

서울중앙지법 형사합의26부(부장판사 이현경)는 11일 정보통신망법상 명예훼손 및 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 기소된 김 대표의 첫 공판을 진행했다.

배우 김수현. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 김 대표는 공소 내용에 대한 입장을 밝히며 일부 혐의가 구속영장과 달라졌다고 주장했다. 그는 "구속영장에는 김새론의 음성을 AI로 조작했다는 내용이 있었지만, 정작 공소장에는 해당 혐의가 빠졌다"고 말했다.

이어 "유족의 이야기만 듣고 방송했다는 이유로 구속된다면 기자들 역시 언제든 구속될 위험에 놓이게 될 것"이라며 "방어권이 온전히 보장되는 상태에서 김수현과 법정 다툼을 할 수 있게 보석을 허가해 달라"고 요청했다.

김 대표는 김수현에게 직접 질문하겠다는 의사도 밝혔으나, 재판부는 피해자가 피고인 앞에서 진술하는 데 심리적 부담을 느낄 수 있다는 이유로 이를 받아들이지 않았다.

김수현의 증인신문은 이날 오후 2시 40분께 시작해 오후 7시 10분께 마무리됐다. 약 4시간 30분간 진행된 신문은 비공개로 이뤄졌다. 김수현은 취재진과의 접촉을 피한 채 별도 통로를 통해 법정에 출석했다.

김 대표는 지난해 가로세로연구소 유튜브 채널을 통해 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹을 제기하고, 김수현 측의 채무 변제 압박이 고인의 사망 원인이 됐다는 취지의 주장을 반복한 혐의로 지난 6월 구속기소됐다. 김수현의 사생활 관련 사진을 공개하고 추가 자료 공개를 예고하며 압박한 혐의도 받고 있다.

한편 재판부는 오는 13일 김수현 소속사 관계자 2명을 증인으로 불러 신문할 예정이다. 고 김새론의 유족과 부지석 변호사 등에 대한 증인신문도 이달 중 진행된다.

moonddo00@newspim.com