엔화, 160엔 돌파 목전...연준 '빅스텝' 관측에 달러 매수 가속

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 엔화 환율이 다시 달러당 160엔 선을 위협하고 있다. 미국의 물가 상승세가 시장 예상을 웃돌면서 미 연방준비제도(연준)가 기준금리를 큰 폭으로 올릴 수 있다는 관측이 확산한 영향이다.

미국과 일본의 금리 차가 다시 벌어지는 가운데 달러 매수세가 강해지면서 엔화 약세 압력이 한층 커지고 있다.

11일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 엔화 환율은 달러당 159엔대 후반까지 상승했다. 9월 2일 이후 약 두 달 만에 가장 높은 수준이다. 전날 도쿄 외환시장에서 한때 158.96엔까지 올랐던 환율이 하루 만에 추가 상승하며 160엔 선에 바짝 다가섰다.

미국의 물가 지표가 예상보다 강하게 나온 것이 달러 매수에 불을 붙였다. 미 노동부가 10일 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 계절적 요인을 반영한 전월 대비 상승률이 0.4%로 시장 전망치(0.3%)를 웃돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 0.3%로 예상보다 0.1%포인트 높았다.

물가 상승 압력이 여전히 강하다는 평가가 나오면서 연준의 조기 금리 인상 가능성이 부각됐다. 금리 전망에 민감한 미국 2년 만기 국채 수익률은 급등했고, 이에 맞춰 달러를 사려는 움직임도 강해졌다.

특히 연준 내부에서 큰 폭의 금리 인상 가능성이 거론된 점이 시장의 경계심을 키웠다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 미국 CPI 발표 전인 10일 연설에서 근원 물가 상승률이 전월 대비 0.3% 이상이면 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안을 검토할 필요가 있다는 견해를 밝혔다.

실제 발표된 근원 CPI 상승률이 그 기준에 도달하면서 이른바 '빅스텝' 가능성도 시장의 관심사로 떠올랐다.

금리 선물시장 전망을 반영하는 페드워치에 따르면 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 11일 오전 기준 90%대로 높아졌다. 전날에는 80%대 중반이었다. 0.5%포인트 인상 가능성도 전날에는 거의 반영되지 않았지만 이날에는 10%에 가까운 수준으로 상승했다.

아직 시장의 기본 전망은 0.25%포인트 인상이지만, 0.5%포인트 빅스텝 인상 가능성까지 새롭게 가격에 반영되기 시작한 것이다.

일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 일본의 금리 차가 다시 확대되는 것도 엔화 약세를 부추기고 있다. 기준금리 전망을 반영하는 양국의 2년 만기 국채 수익률 격차는 최근 3%포인트에 근접하고 있다. 9월 하순 3%포인트대로 벌어졌다가 미국 중간선거 이후 2%포인트 중반까지 좁혀졌지만, 최근 미국의 금리 인상 기대가 커지면서 다시 확대되는 흐름이다.

일본은행(BOJ)도 12월 추가 금리 인상 가능성이 있지만 미국에 비해 시장의 기대 변화는 제한적이다. 금리 스와프 시장에서는 BOJ가 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률이 70%대 중반으로 나타났다. 11월 초 약 80%에서 오히려 낮아졌다. 양국이 동시에 금리를 올리더라도 미국의 인상 기대가 더 강해지면 금리 차가 쉽게 좁혀지기 어렵다는 전망이 나온다.

BOJ의 향후 정책 판단에는 임금 흐름이 중요한 변수가 될 전망이다. BOJ는 최근 공개한 10월 금융정책결정회의 주요 의견에서 금융환경이 여전히 완화적이라며 금리 인상 속도를 높일 필요가 있다는 의견을 내놓았다.

그러나 일본의 기준금리가 이미 중립금리 추정 범위에 들어섰다는 분석도 있어 추가 인상에는 신중한 접근이 필요하다는 시각도 있다.

특히 2027년 봄 노사 임금협상인 '춘투'에서 강한 임금 인상이 확인될지가 관건이다. 2026회계연도 물가 상승률이 전년도보다 완만해질 것으로 예상되는 만큼 기업들의 임금 인상 동력이 약해질 가능성도 제기된다. SMBC신탁은행의 니노미야 게이코 선임 외환시장 애널리스트는 강한 임금 인상이 확인되지 않으면 BOJ의 다음 금리 인상이 내년 3월 이후로 늦춰질 수 있다고 전망했다.

지난 9월 하순 도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 엔화 약세에 대한 우려를 전달한 사실이 알려진 뒤에는 양국 당국의 엔화 약세 시정 움직임에 대한 기대가 커지면서 일방적인 엔화 매도세가 다소 누그러졌다.

그러나 최근에는 미국의 금리 인상 전망이 강해지면서 달러 매수세가 다시 시장을 주도하는 모습이다.

goldendog@newspim.com