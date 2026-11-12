오리온 고래밥, 해외 매출 비중 85% 넘었다…알파세대 공략

AI 핵심 요약beta
- 오리온은 12일 고래밥의 알파세대 공략 전략을 밝혔다
- 고래밥은 2025년 글로벌 매출 1700억원을 넘겼다
- 오리온은 국가별 놀이 콘텐츠로 펀 콘셉트를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오리온이 12일 고래밥의 글로벌 알파세대(2010년 이후 출생) 공략 전략을 밝혔다. 고래밥은 2025년 글로벌 연 매출 1700억원을 넘겼고, 이 가운데 해외 매출이 1450억원으로 비중이 85%를 웃돌았다.
1984년 출시된 고래밥은 2006년 중국, 2010년 베트남에 진출했다. 오리온은 국가별 관심사에 맞춘 놀이 콘텐츠로 '펀(Fun)' 콘셉트를 강화한다는 방침이다.
한국에서는 장래 희망을 주제로 한 '라두의 꿈놀이터'를 내놓고 소방관, 요리사 등 직업 소개와 미로찾기 게임을 패키지에 담았다. 중국 '하오뚜어위'는 2022년부터 매년 수집용 카드를 넣고 있으며, 지난달 다섯 번째 시리즈를 선보였다. 베트남 '마린보이'는 과자에 이름을 새긴 '내 이름을 찾아라' 캠페인으로 알파세대에서 인기를 얻었다.
오리온 관계자는 "고래밥 특유의 '펀(Fun)' 콘셉트가 국내를 넘어 해외 어린이들에게도 좋은 반응을 얻고 있다"며 "국가별 소비 트렌드와 알파세대의 관심사를 반영하여 글로벌 시장에서의 브랜드 입지를 한층 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com