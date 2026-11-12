롯데온·플래티어, 브랜드 자사몰 공동 지원…AI로 운영 자동화

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 12일 플래티어와 브랜드 전용 플랫폼 협약을 체결했다
- 양사는 유통 인프라와 AI 플랫폼을 결합해 자사몰 서비스를 선보인다
- 통합 주문·정산과 해외 운영, AI 기반 상품·고객 관리 등을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 플래티어와 브랜드 전용 이커머스 플랫폼 'New LECS' 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
양사는 전날 서울 삼성동 롯데쇼핑 이커머스 사업부에서 협약을 맺었다. 롯데온의 유통 인프라와 플래티어의 인공지능(AI) 커머스 플랫폼 'X2BEE'를 결합해 브랜드 자사몰 구축·운영 서비스를 공동으로 선보일 계획이다.
새 서비스는 여러 브랜드몰의 통합 운영과 온라인 주문·정산 관리, 해외 서비스까지 지원한다. 외부 온라인 채널에서 발생한 주문도 한곳에서 관리할 수 있도록 할 예정이다.
브랜드는 별도 시스템 투자 없이 자사몰을 열고 상품 운영과 프로모션, 고객 상담, 시스템 운영을 지원받을 수 있다. 상품 등록과 기획전 구성, 고객 문의 응대 등 반복 업무에는 X2BEE의 AI 에이전트를 활용한다.
롯데온은 2009년 선보인 LECS를 통해 패션·뷰티·라이프스타일 브랜드의 자사몰을 운영해 왔다. 이번에는 해당 운영 경험을 바탕으로 플래티어의 X2BEE를 핵심 엔진으로 적용했다.
양사는 브랜드가 고객 데이터와 가격·프로모션 정책을 직접 관리할 수 있도록 지원하고, 브랜드 매출 성장과 연동한 비용 구조를 적용할 계획이다.
추대식 롯데쇼핑 e커머스사업부 대표는 '복잡한 자사몰 운영의 부담을 줄여 브랜드가 본연 가치에 집중하고 고객과 직접 만나고 성장할 공간을 가질 수 있도록 했다'고 말했다.
kji01@newspim.com