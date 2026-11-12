베선트 美 재무장관, 이란 위협에 군사기지로 거처 이전

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WSJ 자택 사진 보도 후 신변 우려…재무부 "이란 위협에 굴하지 않을 것"

美 법무부, 공격·미수 20건 가까이 연루 이란인 3명 기소…협상은 교착

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 자신을 겨냥한 이란의 위협이 고조되자 신변 안전을 위해 워싱턴 자택을 떠나 군사기지로 거처를 옮긴 것으로 전해졌다.

CNBC는 11일(현지시간) 사안에 정통한 관계자를 인용해 베선트 장관이 이란의 위협에 대응해 군사기지로 거처를 이전했다고 보도했다.

해당 관계자는 월스트리트저널(WSJ)이 베선트 장관의 조지타운 자택 위치를 특정할 수 있는 온라인 항공사진을 포함한 기사를 게재한 뒤 신변 안전에 대한 우려가 커졌다고 설명했다. WSJ은 베선트 장관이 해당 주택을 매입한 직후인 2025년 1월 말 1250만달러 상당의 저택을 항공 촬영한 사진을 보도했다.

이 관계자는 "이러한 보안 우려로 베선트 장관은 신변 안전을 위해 군사기지로 거처를 옮겼다"며 공직자들을 겨냥한 위협이 커지는 상황에서 언론도 책임 있게 행동해야 한다고 강조했다.

재무부 대변인은 CNBC에 베선트 장관이 "이란 정권의 위협에 굴하지 않을 것"이라며 "이란 경제를 붕괴시키고 있는 경제적 배제 작전과 해상 봉쇄를 계속 수행하겠다는 의지를 유지하고 있다"고 밝혔다.

베선트 장관은 미국의 군사행동과 별도로 재무부가 지난 8월 시작한 대이란 경제 압박 작전을 주도해 왔다. 해당 작전은 제재와 금융 조치 등을 통해 이란을 경제적으로 고립시키는 데 초점을 맞추고 있다.

뉴욕트임스(NYT)는 최근 미국 당국이 미국을 겨냥한 이란의 공작이 한층 진전된 단계에 이른 것으로 파악하고 있다고 전했다. 베선트 장관이 미국과 이란 간 전쟁에서 핵심적인 역할을 맡고 있다는 점도 그가 주요 표적이 된 배경으로 지목됐다.

◆ 이란인 3명 테러 혐의 기소…美·이란 협상은 교착

미 법무부는 10일 밤 이란 국적자 3명을 테러 관련 혐의로 기소했다고 발표했다. 이들은 유럽과 미국에서 발생한 20건 가까운 공격 및 공격 시도에 연루된 혐의를 받고 있다.

기소 내용에는 영국 페어퍼드의 영국 공군기지(RAF 페어퍼드)를 겨냥한 9월 공격도 포함됐다. 당시 해당 기지에는 미군 병력이 주둔하고 있었다.

토드 블랜치 미 법무장관은 "미군 장병이 주둔하는 군사기지를 겨냥해 테러를 계획하는 자는 누구든 미국 정부에 의해 기소될 것"이라고 밝혔다.

앞서 10월 앤디 번햄 영국 총리는 폭발물 및 테러 관련 혐의로 남성 5명이 체포된 사건과 관련해 이란이 RAF 페어퍼드 사건에 관여했다고 밝혔다. 그러나 압바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)를 통해 번햄 총리가 "헛다리를 짚고 있다"며 의혹을 부인했다.

글로스터셔에 위치한 RAF 페어퍼드는 유럽 내 미 공군의 주요 작전 거점으로, 미국의 전략폭격기와 기타 항공기 배치를 지원해 왔다. WSJ은 9일 이란의 위협 이후 미국이 영국 내 또 다른 공군기지에서 항공기를 철수시켰다고 보도했다.

한편 미국과 이란 간 협상은 교착 상태를 이어가고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 경제 제재와 미국의 해상 봉쇄가 효과를 내고 있다면 이란에 대한 추가 군사행동이 필요하지 않을 수 있다고 말한 것으로 전해졌다.

스콧 베선트 미국 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com