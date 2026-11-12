정관장, 세계 당뇨병의 날 맞아 'GLPro' 3+1 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 정관장은 14일 세계 당뇨병의 날을 앞두고 GLPro 3+1 행사를 시작했다
- 행사는 30일까지 진행되며 GLPro 코어와 더블컷 구매 시 1개를 추가 증정한다
- GLPro 코어는 식품기술대상에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장이 14일 '세계 당뇨병의 날'을 앞두고 혈당 건강 전문 브랜드 'GLPro(지엘프로)'를 대상으로 30일까지 '3+1' 프로모션을 진행한다. 'GLPro 코어'의 '2026 한국식품연구원 식품기술대상' 과학기술정보통신부 장관상 수상을 기념한 행사다.
대상은 'GLPro 코어'와 'GLPro 더블컷' 3주분 제품으로, 3개를 구매하면 1개를 추가로 증정한다.
대한당뇨병학회의 'Diabetes Fact Sheet in Korea 2026'에 따르면 국내 30세 이상 성인 중 당뇨병 환자는 약 565만명, 당뇨병 전단계 인구는 약 1177만명으로 총 1742만명이다. 30세 이상 성인 2명 중 1명꼴이다.
'GLPro'는 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 하며 당류 0g으로 설계했다. 'GLPro 코어'는 지난 4일 식품기술대상에서 최고상인 과학기술정보통신부 장관상을 받았다. 정관장은 단백체 분석 기술로 홍삼의 혈당 조절 작용을 연구하고, 인체적용시험에서 공복혈당, 당화혈색소, GLP-1 등 6가지 혈당 관련 바이오마커의 개선 효과를 확인했다.
정관장 관계자는 "이번 프로모션을 통해 더 많은 소비자들이 GLPro를 경험할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 과학적 연구개발을 바탕으로 소비자들의 일상 속 혈당 건강 관리에 기여하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com