롯데마트, '오늘좋은' 완구 2종 출시…4만8900원부터

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트 토이저러스는 12일 영실업·미미월드 협업 완구를 출시했다.
- 시크릿쥬쥬 캐리어 세트와 미미홈세트는 각각 4만8900원, 5만9900원이다.
- 두 제품은 역할놀이 소품을 담았으며 전국 매장과 롯데마트몰에서 판매된다.
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토이저러스 매장·마트몰 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트 토이저러스는 영실업·미미월드와 협업해 만든 자체브랜드(PB) 완구 2종을 12일부터 순차 출시한다고 밝혔다.
'오늘좋은 시크릿쥬쥬 데일리 캐리어 세트'는 이날 4만8900원에, '오늘좋은 미미월드 미미홈세트'는 오는 14일 5만9900원에 선보인다. 두 상품은 전국 롯데마트 토이저러스 매장과 롯데마트몰에서 판매한다.
두 상품은 인형과 역할놀이 소품을 각각 한 상자에 담았다. 롯데마트는 구성품을 개별 구매하는 것보다 가격 부담을 낮추는 데 중점을 뒀다고 설명했다.
시크릿쥬쥬 데일리 캐리어 세트에는 끌고 다닐 수 있는 캐리어와 여행 소품 12종이 들어 있다. 시크릿 펜던트로 숨겨진 코드를 찾아 캐리어를 여는 방식이며, 내부 받침을 분리하면 수납함으로 쓸 수 있다.
미미홈세트는 주방 가구와 2도어 냉장고, 세탁·건조 가구 등으로 인형의 생활 공간을 구성했다. 버튼을 누르면 작동하는 가스레인지와 드럼세탁기도 포함했다.
롯데마트 토이저러스는 상품 개발 과정에서 여러 차례 시제품을 제작하고 KC 인증 등 안전성 검증을 거쳤다고 밝혔다. 올해는 교육용·캐릭터 블록을 포함한 '오늘좋은 통큰블록' 6종도 출시했다.
롯데마트 토이저러스는 향후 '오늘좋은' 완구 상품군을 확대할 계획이다. 이미리 롯데마트·슈퍼 토이저러스팀 상품기획자(MD)는 '미미홈세트와 캐리어 세트를 시작으로 오늘좋은 완구 라인업을 확대해 나가겠다'고 말했다.
kji01@newspim.com