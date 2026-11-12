세븐일레븐, '성시경 라면' 19일 출시…차별화 라면 매출 109% ↑

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 19일 성시경 협업 바지락짬뽕라면을 단독 출시했다
- 신제품은 바지락과 해산물, 채소를 넣은 3900원 컵라면이다
- 출시일부터 이달 말까지 밥 증정과 결제수단 30% 할인 행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 말까지 즉석밥 증정
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 세븐일레븐은 가수 성시경과 협업한 '시경pick 놀면리얼바지락짬뽕라면'을 오는 19일 단독 출시한다고 12일 밝혔다.
세븐일레븐의 올해 1월 1일부터 지난 11일까지 차별화 라면 카테고리 매출은 전년 동기 대비 109% 증가했다. 회사는 다카마쓰 우동, 이비가짬뽕, 울릉도얼큰해장국라면 등으로 관련 상품군을 넓혀왔다.
신제품은 껍질이 있는 바지락 원물을 넣은 컵라면이다. 오징어·새우·홍고추·대파를 섞은 동결건조 블록과 목이버섯·양배추·청경채 후레이크를 담았다. 가격은 3900원이다.
세븐일레븐은 일반 유탕면보다 전분 함량을 약 5%포인트 높여 조리 후 면이 쉽게 퍼지지 않도록 했다고 설명했다. 면 제조 과정에는 닭 육수를 배합했다.
성시경은 메뉴 선정부터 레시피 개발과 용기 디자인까지 참여했다. 세븐일레븐은 지난 7월부터 파트너사·연구원과 신제품 개발을 위한 회의를 진행했다.
출시일인 오는 19일부터 이달 말까지 제품 구매 고객에게 더미식백미밥을 무료로 증정한다. NH농협카드·우리카드·네이버페이 포인트·머니·엘페이로 결제하면 30% 할인받을 수 있으며 증정 행사와 중복 적용된다.
세븐일레븐은 다음달 '놀라운 라면 시리즈' 후속 제품을 추가로 선보일 계획이다.
kji01@newspim.com