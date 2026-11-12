오뚜기프렌즈, 창립 5주년…미래 비전 공유

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기프렌즈가 11일 창립 5주년 기념식을 열었다
- 오뚜기프렌즈는 장애인 고용과 자립 지원 성과를 공유했다
- 오뚜기프렌즈는 2027년 신축 건물로 이전할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기의 자회사형 장애인 표준사업장 오뚜기프렌즈가 11일 창립 5주년 기념식을 열었다고 12일 밝혔다. 오뚜기와 한국장애인고용공단 임직원 등이 참석해 '함께한 5년의 감사, 새롭게 열어갈 미래'를 주제로 성과를 돌아보고 비전을 공유했다.
2021년 설립 이후 오뚜기프렌즈는 오뚜기 제품 기획생산과 점자명함 제작을 통해 장애인 고용과 자립을 지원해 왔다. 발달장애 사원은 2021년 16명에서 2026년 25명으로 늘었다. 같은 기간 기획생산 품목은 6종에서 48종으로, 기획생산량은 1만 박스에서 39만4000박스로 증가했다. 점자명함은 현재까지 총 5858건의 명함을 제작했으며, 이 가운데 점자명함은 2609건이다.
오뚜기프렌즈는 2027년 신축 건물로 이전해 창립 6주년을 새 공간에서 맞이할 예정이다.
이학천 오뚜기프렌즈 대표이사는 "함께 성장해 주신 모든 임직원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "지난 5년의 성과를 발판 삼아 더 큰 성장과 더 높은 가치를 만들어 가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com