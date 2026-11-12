W컨셉, 일본 도쿄 2곳서 팝업…K-패션 80여 개 브랜드 총출동

AI 핵심 요약beta
- W컨셉은 12일 일본 도쿄 하라주쿠와 시부야에서 팝업스토어를 연다고 밝혔다.
- 하라주쿠에서는 내년 1월 31일까지 국내 브랜드 4곳을 릴레이로 소개한다.
- 시부야 팝업에는 80여 개 브랜드가 참여하며 온라인 구매도 연계한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = W컨셉이 12일 일본 도쿄 하라주쿠와 시부야에서 연달아 팝업스토어를 연다고 밝혔다. 지난해 9월 글로벌몰을 개편한 이후 올해 9월까지 일본 온라인 거래액이 개편 전 대비 약 6배로 늘어난 점이 배경이다. 패션은 520%, 뷰티는 450% 증가했다.
하라주쿠 '라포레 쇼핑몰'에서는 내년 1월 31일까지 약 3개월간 릴레이 팝업을 운영한다. 약 15평(49.64㎡) 공간에서 리이(RE RHEE), 모노로우, 리엘, 시엔느 등 4개 브랜드를 3~4주 간격으로 소개하며, 첫 주자인 리이는 내달 7일까지 매장을 꾸린다.
시부야 '미디어 디파트먼트 도쿄'에서는 오는 26일부터 내달 6일까지 지상 1~3층 약 347평(1145㎡) 규모의 전시형 팝업을 연다. '원더풀 홀리데이 프롬 서울'을 테마로 80여 개 브랜드가 참여하며, 이 가운데 디스이즈파인·데누·틸아이다이·피부건설·하우투러브미 등 절반가량이 첫 일본 오프라인 진출이다. 전 상품에 QR코드를 붙여 현장에서 확인한 뒤 W컨셉 글로벌몰에서 구매할 수 있게 했다.
이번 팝업은 산업통상부와 KOTRA의 '유통기업 해외진출 지원사업'의 일환으로, W컨셉은 신세계백화점과 컨소시엄을 꾸려 기획·운영을 총괄한다.
W컨셉 관계자는 "올해 미국과 유럽에 이어 일본에서도 팝업을 열고 국내 브랜드의 해외 진출 전초기지 역할을 이어가고 있다"며 "이번 팝업을 통해 현지 고객이 국내 브랜드를 직접 경험하고 온라인 구매로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com