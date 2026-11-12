신세계백화점, ESG평가 2년 연속 A+ 획득...백화점업계 유일

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 12일 ESG 평가에서 2년 연속 종합 A+를 받았다
- 백화점 업계 유일 A+ 등급으로 기후·생태계 보전 성과를 인정받았다
- 협력사 지원과 지역사회 공헌을 확대하고 지속가능성 공시 체계를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 한국ESG기준원(KCGS)의 '2026년 ESG 평가'에서 2년 연속 종합 A+ 등급을 받았다. 올해 백화점 업계에서 종합 A+ 등급을 획득한 곳은 신세계백화점이 유일하다.
신세계백화점은 지난해 처음으로 한국ESG기준원의 'ESG 최우수기업'에 선정된 데 이어 올해도 A+ 등급을 유지했다고 12일 밝혔다. 기후변화 대응과 생물다양성 보전, 협력사 지원과 지역사회 공헌 등이 평가에 반영됐다는 설명이다.
환경 부문에서는 탄소중립과 생태계 보전 활동을 이어왔다. 글로벌 탄소정보공개프로젝트(CDP)에서 '탄소경영 특별상'과 '리더십' 등급을 받았다. 올해는 전남광주통합특별시와 업무협약을 맺고 멸종위기 철새인 큰고니의 월동지 보전과 연안 생태계 복원 사업 등을 추진했다.
협력사 지원은 자금 부담 완화와 경영 역량 강화에 초점을 맞췄다. 상생 펀드와 대금 조기 지급 제도를 운영하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 컨설팅도 제공하고 있다.
사회 부문에서는 중소 협력사 지원에 집중했다. 상생 펀드 운영, ESG 경영 컨설팅, 대금 조기 지급 등 다양한 지원 제도를 시행 중이다. 지난해 중소 협력사 25개사를 대상으로 공동 목표 달성 시 현금 인센티브를 지급하는 '성과공유제'를 도입했으며, 올해 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 9년 연속 '우수' 등급을 받았다.
지역사회 공헌 활동도 확대했다. 지역 청소년을 위한 스마트 스터디룸 조성, 취약계층 결식 예방 및 정서 지원 프로그램 운영, 임직원 참여 친환경 봉사활동 등을 진행했다.
지배구조 부문에서는 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 공시 체계 구축을 추진 중이다.
nrd@newspim.com