"엔비디아 젠슨 황, 이번엔 사내 직속 부하 임원과 불륜 추가 폭로" NYT

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러) 말고도 사내 직속 부하 임원과도 외도했단 내부 폭로가 나왔다.

11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 전직 엔비디아 관계자 5명을 취재해 젠슨 황(63) CEO가 자신에게 직접 보고하는 사내 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월(48)과 부적절한 관계를 맺어왔다고 보도했다. 파월 역시 기혼녀다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

두 사람은 지난 3월 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 인근 호텔에서 애정 행각을 벌이는 모습이 포착됐다고 관계자 두 명이 알렸다.

당시 현장에 있던 한 목격자가 이를 휴대폰으로 촬영하자, 젠슨 황 CEO의 경호팀이 해당 목격자를 따로 불러 세운 뒤 비밀유지계약(NDA) 서명을 제안한 정황도 함께 드러났다.

다만 NYT는 해당 영상을 입수하지는 못했다.

엔비디아의 사내 행동 강령(Code of Conduct)은 "이해상충을 일으키는 개인적 관계를 엄격히 금지"하고 있으며, 대다수 미국 대기업 역시 상사와 직속 부하 간의 연애 관계를 중대한 위반 행위로 규정하고 있다고 NYT는 짚었다.

앞서 젠슨 황 CEO는 미 정보당국이 중국 정보기관 요원으로 지목한 '앨리스 황'과의 사적 관계를 인정했고, 이로 인해 엔비디아 이사회는 대형 로펌 '왁텔 립튼 로젠 앤 카츠'(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)을 선임해 자체 조사에 착수한 상태다. 여기에 사내 직속 임원과의 추가 불륜 스캔들과 경호팀의 입막음 시도까지 수면 위로 떠오르면서, 젠슨 황 CEO의 리더십과 사내 거버넌스 리스크는 한층 격화될 전망이다.

NYT가 전화를 걸어 취재 사실 확인을 요청했지만 젠슨 황 CEO는 "나에게 직접 연락해서는 안 된다"고 답한 뒤 전화를 끊었으며, 엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않았다.

이날 뉴욕증시에서 2.92% 상승 마감한 엔비디아 주가는 NYT의 추가 외도 폭로 보도 직후 최대 8.48% 급락했다.

wonjc6@newspim.com