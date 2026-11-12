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정용진 공들인 트레이더스 질주…이마트, '분기 매출 역대 최대'로

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  • 트레이더스가 3분기 총매출 1조1668억원, 영업이익 552억원을 기록했다.
  • 이마트도 별도 총매출 5조1040억원으로 분기 기준 처음 5조원을 넘었다.
  • 스타벅스코리아 적자로 이마트 연결 영업이익은 69.6% 감소했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3분기 총매출 첫 5조 원 돌파
이마트 가격 인하 효과로 실적 개선
4분기 SCK컴퍼니 적자 우려가 변수

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이마트 창고형 할인점 트레이더스가 올해 3분기 총매출 1조 1668억 원, 영업이익 552억 원을 기록해 모두 분기 기준 역대 최대 실적을 썼다. 총매출은 전년 동기보다 16.6%, 영업이익은 40.5% 늘었다. 이에 힘입어 이마트는 별도 기준 총매출 5조 1040억 원으로 분기 기준 처음 5조 원을 넘어섰다. 별도 영업이익은 1660억 원으로 46.3% 증가, 트레이더스는 별도 총매출의 약 23%, 별도 영업이익의 약 33%를 차지했다.

정용진 신세계그룹 회장. [사진= 신세계]

트레이더스는 정용진 신세계그룹 회장이 부회장 시절부터 공들여 키워온 사업으로 꼽힌다. 이마트는 2010년 11월 26일 경기 용인 구성점을 1호점으로 열며 창고형 할인점 사업을 시작했고, 올해로 16주년을 맞았다. 연회비 없이 누구나 이용하는 개방형 모델로 출발했다는 점이 코스트코 같은 회원제 창고형 매장과의 차이로 꼽혀 왔다.

정용진 회장은 지난 2월 인천 구월점을 찾아 "16년 전 트레이더스 1호점을 열었을 때 고객들에게 생소한 창고형 할인점 모델에 대한 우려와 이걸 굳이 해야 하냐는 의문도 있었지만 뚝심 있게 혁신을 계속한 결과가 지금의 트레이더스를 만들었다"고 말했다.

외형은 가파르게 커졌다. 트레이더스 총매출은 2012년 5640억 원에서 2016년 처음 1조 원을 넘었고, 2023년 3조 3727억 원을 거쳐 지난해 3조 8520억 원으로 늘었다. 2024년 영업이익은 924억 원이었다. 지난해 이마트 별도 영업이익(2771억 원)에서 트레이더스가 차지한 비중은 약 47%로 추정된다. 점포는 지난해 마곡점과 구월점이 문을 열어 24개가 됐고, 올해 말 의정부점 개점이 예정돼 있다.

정 회장은 지난달 23일 신세계그룹 정기 임원 인사에서 이마트 대표이사로 내정됐다. 김홍극 신세계까사 대표가 이마트 대표로 내정돼 SSG닷컴 대표를 겸임하고, 정 회장과 각자 대표 체제를 꾸린다. 정 회장은 지난 6월 신세계프라퍼티 대표에도 취임했다.

◆ 가격·상품·공간 혁신의 성과

이마트는 3분기 호조의 배경으로 가격·상품·공간 혁신을 꼽았다. 정 회장은 2025년 12월 기존 전략을 개선하는 수준을 넘는 '패러다임 시프트'를 주문했고, 이마트는 통합 매입과 대형 할인 행사, 자체 브랜드 확대로 이에 응답했다. 통합 매입으로 낮춘 원가를 가격 인하에 다시 투입한 것이다.

트레이더스 총매출 증가율은 1분기 9.7%, 2분기 10.3%에서 3분기 16.6%로 높아졌다. 3분기 방문객은 8.0% 늘었다. 이마트는 창고형 할인점 본연의 강점에 단독 상품과 자체 브랜드, 특화 먹거리 콘텐츠를 더한 것이 성장 요인이라고 설명했다. 자체 브랜드 'T스탠다드' 매출은 16.6%, 'T카페' 매출은 15.5% 증가했다.

'고래잇 페스타' 행사 매출과 방문객은 3분기에 각각 29.2%, 14.7% 늘었다. 초가성비 자체 브랜드 '5K프라이스' 매출은 2배 이상으로 증가했다. 3분기 방문객은 할인점 5.3%, 트레이더스 8.0%, 에브리데이 11.5% 늘어 세 사업 모두 고객 수가 증가했다. '스타필드마켓'으로 재단장한 경산점은 리뉴얼 이후 매출이 18.4%, 방문객이 8.4% 늘었고, 동탄점도 매출 11.4%, 방문객 7.7% 증가했다. 에브리데이는 총매출 3,995억 원으로 7.7%, 영업이익은 110억 원으로 11.1% 늘었고, 퀵커머스 매출이 38.5% 증가했다.

이마트 관계자는 "꾸준히 다져온 본업 경쟁력이 고객 기반 확대로 이어지며 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 이끌었다"고 말했다.

스타필드 마켓 월계점'은 스타필드 마켓 5호점이자 서울에서는 첫 점포다.스타필드 마켓 월계점의 '햇빛광장' 전경. [사진= 이마트]

◆ 이익 증가 폭은 할인점이 더 커

할인점 사업부는 3분기 총매출 3조 2626억 원으로 9.9%, 영업이익은 908억 원으로 63.6% 늘었다. 전년 동기 대비 영업이익 증가액은 할인점이 약 353억 원, 트레이더스가 약 159억 원으로 추정된다. 증가율은 트레이더스가 가파르지만, 별도 영업이익 증가분의 절반 이상은 할인점에서 나왔다.

분기 첫 5조 원 돌파에는 홈플러스 폐점 점포에 인접한 대형 마트의 매출이 10% 안팎 늘었다는 분석도 있다. 추석 연휴가 9월에 있었고, 지난해 대형 마트에 불리하게 작용했던 민생 회복 소비 쿠폰 효과가 사라진 점도 호조의 배경으로 꼽힌다.

4분기 전망은 조심스럽다. 이마트가 공시한 10월 할인점 총매출은 9649억 원으로 전년 동월보다 5.0% 줄었고, 기존점 매출도 5.7% 감소했다.

연결 실적을 끌어내린 것은 스타벅스코리아를 운영하는 SCK컴퍼니다. 3분기 연결 순매출은 7조 4919억 원으로 1.2% 늘어나는 데 그쳤고, 연결 영업이익은 461억 원으로 전년 동기(1514억 원)보다 69.6% 감소했다. SCK컴퍼니는 3분기 매출이 6790억 원으로 16.2% 줄었고, 영업손실이 453억 원에 달했다. 전년 동기 약 600억 원 영업이익에서 적자로 돌아선 것이다. 2분기 184억 원 영업손실로 적자 전환한 데 이어 적자 폭이 커졌다. 이마트는 "e-프리퀀시 행사 중단 등의 영향"이라고 밝혔다. SCK컴퍼니의 영업손실이 연결 영업이익과 맞먹는 규모다.

반면 SSG닷컴은 매출이 4.9% 줄어든 3033억 원이었지만 영업손실은 264억 원으로 전년 동기보다 158억 원 줄였다. 이마트24도 영업손실을 49억 원 줄여 29억 원으로 축소했다.

올해 이마트는 대규모 투자도 집행했다. 지난 8월 SSG닷컴 재무적 투자자 지분 30%를 인수하는 데 8275억 원을 투입했고, 미국 콘텐츠 기업 지분 투자에도 10억 달러(약 1조3600억원)를 썼다.

다가오는 4분기 관건은 트레이더스의 성장 속도를 이어가면서 스타벅스 등 자회사 적자를 걷어내 연결 실적을 회복하는 데 달려 있다.

fineview@newspim.com

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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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