정용진 공들인 트레이더스 질주…이마트, '분기 매출 역대 최대'로

3분기 총매출 첫 5조 원 돌파

이마트 가격 인하 효과로 실적 개선

4분기 SCK컴퍼니 적자 우려가 변수

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이마트 창고형 할인점 트레이더스가 올해 3분기 총매출 1조 1668억 원, 영업이익 552억 원을 기록해 모두 분기 기준 역대 최대 실적을 썼다. 총매출은 전년 동기보다 16.6%, 영업이익은 40.5% 늘었다. 이에 힘입어 이마트는 별도 기준 총매출 5조 1040억 원으로 분기 기준 처음 5조 원을 넘어섰다. 별도 영업이익은 1660억 원으로 46.3% 증가, 트레이더스는 별도 총매출의 약 23%, 별도 영업이익의 약 33%를 차지했다.

정용진 신세계그룹 회장. [사진= 신세계]

트레이더스는 정용진 신세계그룹 회장이 부회장 시절부터 공들여 키워온 사업으로 꼽힌다. 이마트는 2010년 11월 26일 경기 용인 구성점을 1호점으로 열며 창고형 할인점 사업을 시작했고, 올해로 16주년을 맞았다. 연회비 없이 누구나 이용하는 개방형 모델로 출발했다는 점이 코스트코 같은 회원제 창고형 매장과의 차이로 꼽혀 왔다.

정용진 회장은 지난 2월 인천 구월점을 찾아 "16년 전 트레이더스 1호점을 열었을 때 고객들에게 생소한 창고형 할인점 모델에 대한 우려와 이걸 굳이 해야 하냐는 의문도 있었지만 뚝심 있게 혁신을 계속한 결과가 지금의 트레이더스를 만들었다"고 말했다.

외형은 가파르게 커졌다. 트레이더스 총매출은 2012년 5640억 원에서 2016년 처음 1조 원을 넘었고, 2023년 3조 3727억 원을 거쳐 지난해 3조 8520억 원으로 늘었다. 2024년 영업이익은 924억 원이었다. 지난해 이마트 별도 영업이익(2771억 원)에서 트레이더스가 차지한 비중은 약 47%로 추정된다. 점포는 지난해 마곡점과 구월점이 문을 열어 24개가 됐고, 올해 말 의정부점 개점이 예정돼 있다.

정 회장은 지난달 23일 신세계그룹 정기 임원 인사에서 이마트 대표이사로 내정됐다. 김홍극 신세계까사 대표가 이마트 대표로 내정돼 SSG닷컴 대표를 겸임하고, 정 회장과 각자 대표 체제를 꾸린다. 정 회장은 지난 6월 신세계프라퍼티 대표에도 취임했다.

◆ 가격·상품·공간 혁신의 성과

이마트는 3분기 호조의 배경으로 가격·상품·공간 혁신을 꼽았다. 정 회장은 2025년 12월 기존 전략을 개선하는 수준을 넘는 '패러다임 시프트'를 주문했고, 이마트는 통합 매입과 대형 할인 행사, 자체 브랜드 확대로 이에 응답했다. 통합 매입으로 낮춘 원가를 가격 인하에 다시 투입한 것이다.

트레이더스 총매출 증가율은 1분기 9.7%, 2분기 10.3%에서 3분기 16.6%로 높아졌다. 3분기 방문객은 8.0% 늘었다. 이마트는 창고형 할인점 본연의 강점에 단독 상품과 자체 브랜드, 특화 먹거리 콘텐츠를 더한 것이 성장 요인이라고 설명했다. 자체 브랜드 'T스탠다드' 매출은 16.6%, 'T카페' 매출은 15.5% 증가했다.

'고래잇 페스타' 행사 매출과 방문객은 3분기에 각각 29.2%, 14.7% 늘었다. 초가성비 자체 브랜드 '5K프라이스' 매출은 2배 이상으로 증가했다. 3분기 방문객은 할인점 5.3%, 트레이더스 8.0%, 에브리데이 11.5% 늘어 세 사업 모두 고객 수가 증가했다. '스타필드마켓'으로 재단장한 경산점은 리뉴얼 이후 매출이 18.4%, 방문객이 8.4% 늘었고, 동탄점도 매출 11.4%, 방문객 7.7% 증가했다. 에브리데이는 총매출 3,995억 원으로 7.7%, 영업이익은 110억 원으로 11.1% 늘었고, 퀵커머스 매출이 38.5% 증가했다.

이마트 관계자는 "꾸준히 다져온 본업 경쟁력이 고객 기반 확대로 이어지며 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 이끌었다"고 말했다.

스타필드 마켓 월계점'은 스타필드 마켓 5호점이자 서울에서는 첫 점포다.스타필드 마켓 월계점의 '햇빛광장' 전경. [사진= 이마트]

◆ 이익 증가 폭은 할인점이 더 커

할인점 사업부는 3분기 총매출 3조 2626억 원으로 9.9%, 영업이익은 908억 원으로 63.6% 늘었다. 전년 동기 대비 영업이익 증가액은 할인점이 약 353억 원, 트레이더스가 약 159억 원으로 추정된다. 증가율은 트레이더스가 가파르지만, 별도 영업이익 증가분의 절반 이상은 할인점에서 나왔다.

분기 첫 5조 원 돌파에는 홈플러스 폐점 점포에 인접한 대형 마트의 매출이 10% 안팎 늘었다는 분석도 있다. 추석 연휴가 9월에 있었고, 지난해 대형 마트에 불리하게 작용했던 민생 회복 소비 쿠폰 효과가 사라진 점도 호조의 배경으로 꼽힌다.

4분기 전망은 조심스럽다. 이마트가 공시한 10월 할인점 총매출은 9649억 원으로 전년 동월보다 5.0% 줄었고, 기존점 매출도 5.7% 감소했다.

연결 실적을 끌어내린 것은 스타벅스코리아를 운영하는 SCK컴퍼니다. 3분기 연결 순매출은 7조 4919억 원으로 1.2% 늘어나는 데 그쳤고, 연결 영업이익은 461억 원으로 전년 동기(1514억 원)보다 69.6% 감소했다. SCK컴퍼니는 3분기 매출이 6790억 원으로 16.2% 줄었고, 영업손실이 453억 원에 달했다. 전년 동기 약 600억 원 영업이익에서 적자로 돌아선 것이다. 2분기 184억 원 영업손실로 적자 전환한 데 이어 적자 폭이 커졌다. 이마트는 "e-프리퀀시 행사 중단 등의 영향"이라고 밝혔다. SCK컴퍼니의 영업손실이 연결 영업이익과 맞먹는 규모다.

반면 SSG닷컴은 매출이 4.9% 줄어든 3033억 원이었지만 영업손실은 264억 원으로 전년 동기보다 158억 원 줄였다. 이마트24도 영업손실을 49억 원 줄여 29억 원으로 축소했다.

올해 이마트는 대규모 투자도 집행했다. 지난 8월 SSG닷컴 재무적 투자자 지분 30%를 인수하는 데 8275억 원을 투입했고, 미국 콘텐츠 기업 지분 투자에도 10억 달러(약 1조3600억원)를 썼다.

다가오는 4분기 관건은 트레이더스의 성장 속도를 이어가면서 스타벅스 등 자회사 적자를 걷어내 연결 실적을 회복하는 데 달려 있다.

fineview@newspim.com