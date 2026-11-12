롯데백화점, 15년 만에 쇼핑백 디자인 개편

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이달 15일부터 순차 도입…괴테 소설 모티프로 헤리티지 담아

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 15년 만에 쇼핑백을 비롯한 브랜드 디자인을 전면 개편한다. 1979년 창립 이후 여섯 번째 디자인 리뉴얼이다.

롯데백화점은 신규 디자인이 적용된 쇼핑백은 이달 15일부터 본점과 잠실점을 시작으로 전 점포에 순차 도입된다고 12일 밝혔다. 상품권 패키지는 다음 달 1일부터 같은 방식으로 도입될 예정이다. 쇼핑백은 기존과 동일한 친환경 소재를 유지하며 특대·대·중·소 4종의 사이즈로 운영된다.

롯데백화점이 이달 15일부터 순차 도입하는 신규 디자인 쇼핑백과 상품권 패키지 모습. [사진=롯데백화점 제공]

이번 개편은 롯데의 어원이 된 괴테의 소설 '젊은 베르테르의 슬픔'을 모티프로 활용했다. 오랫동안 롯데백화점을 상징해온 '샴페인 골드' 컬러와 '리본' 디자인은 계승하면서 현대적 감각을 더했다.

신규 메인 컬러는 '세리니티 블루(Serenity Blue)'다. 2000년대 롯데백화점이 사용했던 리비에라 블루를 현대적으로 재해석한 색상이다.

새로운 디자인 그래픽은 '엠브레이스 리본(Embrace Ribbon)'이다. 선물과 환대, 설렘 등 백화점의 감성적 가치를 상징하는 리본을 핵심 모티프로 삼았다. 우아하고 유연한 곡선이 교차하며 감싸는 형태로 연결과 포용의 가치를 시각화했다.

쇼핑백에는 로고보다 고객을 향한 감사와 애정의 메시지를 담았다. 쇼핑백에 새겨진 'My Dearest and Best'는 『젊은 베르테르의 슬픔』 속 "다시 없이 좋으신 그대여"라는 구절에서 착안한 문장으로, 백화점을 찾는 모든 고객을 향한 존중과 환대의 마음을 담았다.

이번 디자인 개편은 프랑스의 하이엔드 디자인 스튜디오 '생라자르(Saint-Lazare)'와 협업해 완성했다. 생라자르는 파리 사마리탄 백화점을 비롯해 글로벌 리테일 및 럭셔리 브랜드들과 다수의 프로젝트를 진행해온 디자인 전문 스튜디오다.

롯데백화점은 향후 기프트 전용 포장재와 시그니처 매장 인테리어 등으로 디자인 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

nrd@newspim.com