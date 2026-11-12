김정은, 동해 해군기지 건설 현장 방문…"현대화·요새화" 강조

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"해상 주권 직결 핵심사업" 주장

5000톤급 새 구축함 등 운용 시설

주택건설장에선 "멋따기식" 비판

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 동해안의 새 해군기지 건설 현장을 찾아 기지의 현대화·다기능화·요새화를 촉구했다.

동·서해안에서 해군기지 신축·확장 움직임이 대북 감시자산에 의해 속속 포착되는 가운데 직접 공사 진척을 점검하고 인력 보강을 지시하며 해군력 강화에 힘을 싣는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 11일 동해안에 새로 건설 중인 해군기지를 둘러보고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.11.12

조선중앙통신은 12일 김정은이 전날 노동당 제9차 대회와 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 결정에 따라 추진 중인 동해안 중요 해군기지 건설사업을 이른바 '현지지도'했다고 보도했다.

이 자리에는 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장과 주요 간부들, 설계 부문 관계자들이 동행했다.

김정은은 현장 지휘관들로부터 공사 진척 상황을 보고받고 "우리식 해군지휘의 중심, 해군문화의 중심, 해군전투력의 중심을 하루빨리 건설할 것"을 주문하고 기지 기반시설을 구축하기 위한 방향을 제시했다고 통신은 전했다.

그는 현대적인 해군기지 건설이 "국가의 안전, 해상주권 보위와 직결되는 중대 핵심사업"이라며 노동당이 정한 기간 안에 요구하는 질적 수준으로 완공해야 한다고 강조했다.

이어 기지의 현대화·다기능화·요새화를 위한 전략적 요소 배치와 관련한 지침을 제시하고, 공사 지휘 역량 보강과 건설 인력 증강 등 군항 건설을 본격적으로 추진하기 위한 대책을 지시했다고 통신은 설명했다.

다만 구체적인 완공 시점이나 공정률, 수용 함정 규모는 공개하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 11일 동해안 지역에 건설 중인 새 해군기지 건설 부지를 방문해 간부들과 이야기를 나누고 있다. 왼쪽은 박정천 노동당 중앙군사위 부위원장. [사진=북한매체 종합] 2026.11.12

앞서 미국 북한 전문매체 38노스는 지난달 상업용 위성사진을 분석해 강원도 문천시 답촌항 일대에서 건설 노동자용으로 보이는 숙소가 들어서고, 신규 도로 조성을 위한 부지 정리와 기존 부두 보수·확장 공사가 시작됐다고 보도했다.

이 곳은 김정은이 2024년 9월 최신형 대형 함선을 운용할 해군기지 건설 필요성을 강조하며 시찰한 장소로 지목된 바 있다.

서해에서는 남포항 인근 석도가 새 해군기지 후보지로 거론된다.

한편, 김정은은 같은 날 강원도 통천군 일대에 새로 건설된 주택지구도 돌아봤다.

중앙통신은 통천군 읍지구와 여러 리에 1000여 세대의 주택이 새로 들어서 입주를 앞두고 있다고 전했다.

설계·건설감독 부문에 대한 김정은의 질책도 나왔다. 그는 "설계 부문과 건설감독 부문이 당의 건설정책 실행을 혁신적인 안목과 책임적인 실천으로 담보하지 못하고 있는 데 대해 여러 차례 경고하였음에도 불구하고 각성하지 못하고 농촌 살림집 건설을 비롯한 지방건설 사업에서 비과학적인 형식주의, 비실리적인 멋따기식을 근절하지 못하는 등 의연 구태에서 벗어나지 못하고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 11일 강원도 통천군에 건설된 문화주택 지구를 살펴보고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.11.12

yjlee@newspim.com