풀무원, 산지 중심 해조류 브랜드 '우리바다'…김·미역 4종

AI 핵심 요약beta
- 풀무원식품은 12일 산지별 특성을 살린 해조류 브랜드 우리바다를 출시했다
- 우리바다는 재래김·김밥김·김가루·보들미역 등 4종으로 구성됐다
- 풀무원은 기존 제품을 순차 전환하고 신제품을 추가할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원식품이 12일 산지별 원초의 특성을 살린 해조류 브랜드 '우리바다'를 출시하고 김·미역 4종을 선보였다. 그동안 개별적으로 운영하던 해조류 제품군을 '우리바다'로 통합해 경쟁력 강화에 나선다.
첫 제품은 재래김(12봉, 6980원), 김밥김(10매, 3980원), 고명 김가루(25g, 3280원), 보들미역(50g, 2780원)이다. 해남·고흥·완도 등 남해안 산지의 원초를 용도에 맞게 골랐다. 김 3종에는 3단계 이물 선별, 실내 고위생 스마트 공정, 생산자와의 상생을 기반으로 한 'TIL 시스템'을 적용했다.
풀무원은 기존 김·미역 제품을 순차적으로 '우리바다'로 전환하고 신제품을 추가해 제품군을 넓힐 계획이다.
풀무원식품 관계자는 "해조류는 원물의 품질이 곧 제품 경쟁력으로 이어지는 만큼, 원초의 품질은 물론 산지별 특성을 고려해 제품에 차별화를 뒀다"며 "앞으로도 '우리바다' 제품군을 다양하게 늘리며 소비자에게 신뢰받는 해조류 브랜드로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com