CU, 16일부터 해외 eSIM 판매…7개국 49개 권종 운영

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일 CU가 12일 전국 점포에서 해외여행용 eSIM 판매를 발표했다
- 오는 16일부터 영수증 QR코드로 eSIM을 설치하는 서비스를 시작한다
- 일본 등 7개국 대상 49개 상품을 30% 이상 낮은 가격에 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 CU는 오는 16일부터 전국 점포에서 해외여행용 eSIM을 판매한다고 12일 밝혔다.
CU는 해외 데이터 로밍 서비스 업체 유심사와 함께 영수증에 인쇄된 QR코드로 eSIM을 설치하는 서비스를 선보인다. 점포에서 상품을 현금이나 신용카드로 결제하면 영수증에 QR코드가 자동 인쇄된다.
구매자는 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 eSIM을 설치하고, 여행지에 도착한 뒤 현지 통신망을 이용할 수 있다. eSIM은 실물 유심 카드를 교체하지 않고 스마트폰에 등록해 쓰는 디지털 SIM이다.
판매 대상은 일본·베트남·태국·중국·필리핀·대만·미국 등 7개국이다. 국가별로 3일·4일·5일·7일·10일·15일·30일권을 마련해 총 49개 권종을 운영하며, 모든 상품에 무제한 데이터 옵션을 적용했다.
CU에 따르면 판매가는 유심사 홈페이지 판매가보다 30% 이상 낮다. 이용 국가와 기간에 따라 일본 상품은 6900원부터 5만7000원, 미국 상품은 1만100원부터 6만3000원이다.
CU는 한국을 방문한 외국인 관광객과 국내 거주 외국인, 유학생 등이 점포에서 구매할 수 있는 국내용 eSIM도 함께 판매한다.
kji01@newspim.com