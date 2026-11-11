정지영 '내 이름은', 바르셀로나 아시안필름페스티벌 각본상

AI 핵심 요약beta
- 정지영 감독의 영화 ‘내 이름은’이 11일 바르셀로나영화제 각본상을 공동 수상했다
- 심사위원단은 제주4·3을 다룬 시선과 과거·현재를 잇는 서사를 높이 평가했다
- ‘내 이름은’은 우디네·뉴욕아시안영화제 관객상에 이어 세 번째 해외 수상이다
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우디네·뉴욕 관객상 이어 올해 세 번째 해외 영화제 수상
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 정지영 감독의 영화 '내 이름은'이 제14회 아시안필름페스티벌 바르셀로나에서 최우수 각본상을 공동 수상했다고 11일 밝혔다.
'내 이름은'은 홍콩 영화 'Someone Like Me'와 함께 공식 경쟁 부문 최우수 각본상(Best Screenplay Award)을 받았다. 영화제는 지난 2일 공식 홈페이지를 통해 수상 결과를 발표했다.
심사위원단은 제주4·3을 다룬 작품의 시선과 과거와 현재를 연결하는 서사 구조 등을 선정 이유로 들었다. 작품이 일부 청년층에서 나타날 수 있는 권위주의적·파시즘적 경향에 경고를 던진다는 점도 언급했다.
이번 수상은 지난 5월 제28회 우디네 극동영화제와 7월 제25회 뉴욕아시안영화제에서 받은 관객상에 이은 '내 이름은'의 세 번째 해외 영화제 수상이다.
'내 이름은'은 우디네 극동영화제에서 관객 투표로 선정되는 크리스털 멀버리상(Crystal Mulberry Award)을 받았다. 이어 뉴욕아시안영화제에서도 관객상을 수상했다.
앞서 지난 2월에는 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문에 공식 초청돼 월드 프리미어로 공개됐다.
'내 이름은'은 1949년 제주에서 벌어진 비극의 기억을 간직한 어머니 정순과 18세 소년 영옥이 78년의 시간을 넘어 진실과 마주하는 이야기를 그린 작품이다.
현재 IPTV와 VOD 등을 통해 관람할 수 있다.
taeyi427@newspim.com