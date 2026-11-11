대전교육청 "내년 장학금·국제교류 2억5120만원 지원"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 11일 장학재단 이사회를 열고 내년도 사업계획을 의결했다
- 대전행복교육장학재단은 장학금과 국제교류 사업에 2억5120만원을 지원한다
- 재단은 취약계층 학생과 우수 인재 대상 장학사업을 이어갈 계획이다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전행복교육장학재단이 내년 지역 학생들의 학업과 국제교류 활동을 지원하기 위해 장학금과 국제교류 사업을 추진한다.
대전시교육청은 11일 본관 중회의실에서 재단 임원들이 참석한 가운데 '2026년 제2회 대전행복교육장학재단 이사회'를 진행했다고 밝혔다.
이사회에서는 내년도 사업계획안과 세입·세출 예산안 심의·의결을 통해 장학금과 국제교류 사업비로 총 2억5120만원을 지원하기로 했다.
대전행복교육장학재단은 경제적 여건이 어려운 학생과 재능이 뛰어난 지역 인재의 학업을 지원하기 위해 2008년 5월 출연금 5억원으로 설립됐다. 이후 꾸준한 장학사업을 통해 지역 인재 육성에 힘쓰며 설립 18년 만에 기본재산 65억2000만원 규모로 성장했다.
재단은 앞으로도 취약계층 학생과 우수 인재를 대상으로 장학사업을 이어가며 학생들이 경제적 어려움 없이 학업과 진로에 전념할 수 있도록 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "올해 대전행복교육장학재단은 활발한 장학사업을 통해 지역의 많은 학생들에게 꿈과 희망을 전했다"며 "앞으로도 더 많은 학생들이 경제적 어려움 없이 학업과 진로에 전념할 수 있도록 재단 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com