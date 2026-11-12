컴투스, 'SWC2026' 월드 파이널 14일 서울 개최

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 14일 서울 KBS아레나에서 SWC2026 월드 파이널을 개최한다
- 세계 각지 본선을 통과한 최정예 12명이 우승을 두고 맞붙는다
- 경기는 공식 유튜브 채널을 통해 다양한 언어로 전 세계 생중계된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 운영하는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'의 월드 파이널이 14일 낮 12시 서울 강서구 KBS아레나에서 열린다.
올해 10회차를 맞은 SWC는 컴투스 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 세계 최고 소환사를 가리는 대회다. 2017년 첫 대회 이후 매년 서울, 로스앤젤레스, 파리, 방콕, 도쿄 등 세계 주요 도시에서 오프라인 무대를 마련해왔다.
이번 월드 파이널은 2022년 이후 4년 만에 한국에서 열리는 대회다. 현장 관람 티켓은 예매 시작 직후 전석 매진됐다.
세계 각지의 본선을 통과한 최정예 12명이 출전한다. 8강 1라운드에서는 MONAGUA와 GLE, SKIT과 OBABO, ZEZAS와 BEAT.D, KANGJING과 P4FFIX가 맞붙는다. 한국 선수로는 SKIT과 BEAT.D가 참가한다. SKIT은 9년 만에 월드 파이널에 복귀했으며 2018년 서울 월드 파이널에서 한국 최초의 세계 챔피언에 오른 BEAT.D는 8년 만에 다시 우승을 노린다.
현장에서는 참여형 미니게임, 승부 예측 이벤트, 현장 방문 인증 이벤트 등이 진행된다. 게임 내에서도 경기 시작 30분 전까지 참여할 수 있는 승부 예측 이벤트와 출전 선수 응원 이벤트를 통해 아이템 보상을 제공한다.
월드 파이널의 전 경기는 '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브 채널에서 다양한 언어의 해설과 함께 전 세계에 생중계된다.
origin@newspim.com