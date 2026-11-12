스마일게이트 '이클립스', 출시 후 첫 서버 이전

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 12일부터 15일까지 이클립스 첫 서버 이전을 진행했다.
- 60레벨 이상 이용자는 같은 월드 내 서버 이전권으로 이동할 수 있다.
- 장비와 아이템 등은 유지되며 16일부터 서버 경쟁 프리시즌이 시작된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 운영하는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '이클립스: 더 어웨이크닝'이 12일부터 15일까지 출시 이후 처음으로 서버 이전을 진행한다.
60레벨 이상 캐릭터를 보유한 이용자는 게임 내 상점에서 '서버 이전권'을 구매해 같은 월드 안에서 서버를 옮길 수 있다. 서버 이전권은 11일 점검 이후부터 구매 가능하며 이전은 12일 정오부터 15일 오후 10시까지 진행된다.
이용자는 게임 내 서버 이전 화면에서 길드 탈퇴, 거래소 물품 회수 및 정산을 한 번에 처리할 수 있다. 캐릭터가 보유한 장비와 아이템, 스킨, 소환 이력 등은 그대로 유지된다.
3레벨 이상 길드의 길드장은 기존 길드와 함께 서버를 이전할 수 있고, 길드원은 서버 이전권을 구매해 이전한 뒤 해당 서버에서 기존 길드에 다시 가입하면 된다. 16일부터는 서버 경쟁 프리시즌 2차가 시작된다.
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