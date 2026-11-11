한국소방안전원, 장학생 200명 선발…총 2억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국소방안전원은 11일 대학생 200명에게 장학금 2억원을 지원한다고 밝혔다.
- 장학생은 안전원에 5년 이상 회비를 낸 회원과 자녀 중 선발됐다.
- 선발된 학생들에게는 이달 중 1인당 100만원과 장학증서가 전달된다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원이 소방안전 분야 종사자와 자녀들의 학업 부담을 덜어주기 위해 대학생 200명에게 총 2억원의 장학금을 지원한다.
한국소방안전원은 '2026년 소방안전장학금' 지원 대상자 200명을 최종 확정했다고 11일 밝혔다.
장학금은 1인당 100만원씩 지급되며 대상은 소방안전관리자와 위험물안전관리자, 소방기술자 등 안전원에 5년 이상 회비를 납부한 회원과 그 자녀 중 국내 대학에 재학 중인 학생이다.
안전원은 장학생 선발의 공정성을 높이기 위해 시도지부별 1차 심사와 본부 2차 심사를 진행했다. 이후 소방안전장학생 선발 심의위원회의 심의를 거쳐 최종 지원 대상자를 결정했다.
선발된 학생들에게는 이달 중 장학금과 장학증서가 전달된다. 지급 일정과 방식은 각 시도지부에서 별도로 정할 예정이다.
장학금 관련 세부 사항은 한국소방안전원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com