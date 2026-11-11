박상준 부산 강서구청장 "통합 LCC 본사 최적지는 강서구…전폭 지원"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트라이포트 입지 활용 항공·물류 경쟁력

원스톱 행정 서비스 제공 ·지역 경제 발전



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 강서구가 진에어·에어부산·에어서울 통합 저비용항공사(LCC) 본사 유치에 적극 나섰다.

강서구는 전날 통합 LCC의 존속법인인 진에어와 모회사 대한항공에 본사 이전을 제안하는 제안문과 박상준 구청장 명의의 서한문을 보냈다고 11일 밝혔다.

통합 LCC는 진에어가 에어부산과 에어서울을 흡수합병하는 방식으로 출범할 예정이다. 3사는 다음달 임시 주주총회와 관계 당국의 인허가 절차를 거쳐 내년 3월 17일 통합 항공사를 출범할 계획으로 알려졌다.

부산 강서구가 진에어·에어부산·에어서울 통합 저비용항공사(LCC) 본사 유치에 나섰다. 사진은 부산 강서구청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.03

이에 강서구는 김해국제공항과 건설 중인 가덕도신공항, 부산신항이 모두 구역 내에 있는 점을 본사 유치의 주요 근거로 제시했다. 공항과 항만을 연계할 수 있는 트라이포트 입지를 활용해 항공·물류 경쟁력을 높일 수 있다는 것이다.

초기 이전 비용을 줄일 수 있다는 점도 강조했다. 강서구는 "대저2동에 있는 에어부산 사옥은 연면적 약 1만8300㎡ 규모로 자체 승무원 훈련시설과 함께 활용하면 신규 사옥 건립에 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있다"고 설명했다.

대한항공 테크센터와 제2에코델타시티 내 미래항공 클러스터 구축 사업을 연계하면 항공기 정비·수리·분해조립(MRO) 분야의 협력 기반도 강화도 장점으로 꼽았다.

명지국제신도시와 에코델타시티의 주거·의료 인프라를 바탕으로 임직원과 가족의 정착을 지원하고 본사 이전 과정에서 원스톱 행정 지원을 제공하겠다는 계획도 제안서에 담았다.

강서구는 부산의 외국인 관광객 증가세를 통합 LCC의 노선 경쟁력 강화와 연결할 수 있다는 점도 제시했다. 부산은 올해 1~8월 외국인 관광객 증가율이 45.9%로 전국 증가율 21.6%를 웃돈 것으로 나타났다.

박상준 구청장은 서한문에서 "에어부산은 그간 부산 시민과 함께 성장하며 지역경제 발전에 기여해 온 든든한 동반자"라며 "통합 조직이 기존 시설을 십분 활용한다면 에어부산이 축적해 온 우수한 운영 경험을 단절 없이 이어갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

강서구는 대한항공과 진에어 대표이사에게 통합 LCC 본사 입지와 부산 거점의 발전 방향을 논의하기 위한 면담을 요청했다. 통합 LCC 실무진을 초청해 항공산업 기반과 주거·생활 인프라를 살펴보는 현장 실사도 제안했다.

박상준 강서구청장은 "통합 진에어의 부산 강서구 본사 설치는 지역 거점 항공사 소멸에 대한 우려를 씻어내고, 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 국내 항공 산업 발전을 이룰 가장 완벽한 해답"이라며 "기업의 비상(飛上)과 지역의 상생 발전이 현실로 이어질 수 있도록 전폭적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com