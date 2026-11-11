대전시, 초미세먼지 위기경보 대응훈련…차량 2부제 등 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 11일 초미세먼지 위기경보 주의 단계 대응훈련을 실시했다
- 시는 공공기관 차량 2부제와 관용차 운행 제한을 점검했다
- 공사장 가동시간 단축과 노후 건설기계 사용 제한도 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 겨울철 고농도 미세먼지 발생에 대비해 공공기관 차량 운행 제한과 공사장 가동시간 단축 등 비상저감조치 대응체계를 점검했다.
시는 11일 오전 6시부터 오후 4시까지 초미세먼지 위기경보 '주의' 단계 발령을 가정한 재난대응 모의훈련을 실시했다.
이번 훈련은 전국 16개 시도에서 초미세먼지 농도가 ㎥당 150㎍ 이상으로 2시간 넘게 지속되고, 다음 날에도 75㎍을 초과할 것으로 예측되는 상황을 설정해 진행됐다.
훈련은 서면과 현장 점검으로 나눠 이뤄졌다. 서면훈련에서는 행정·공공기관 차량 2부제와 관용차량 운행 제한 조치를 확인했다.
현장에서는 공공사업장과 관급공사장 가동시간 단축, 노후 건설기계 사용 제한, 분진흡입차를 이용한 도로청소 확대 등을 점검했다. 배출가스 5등급 차량 운행 제한도 모의 시행했으며 과태료는 부과하지 않았다.
시는 금고동 환경에너지종합타운을 방문해 미세먼지 저감조치 이행 상황도 살폈다.
대전시는 평상시에도 노후 차량 운행 제한과 친환경차 보급, 소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치 지원 등 미세먼지 저감사업을 추진하고 있다.
고숙영 대전시 대기환경과장은 "이번 훈련을 통해 비상저감조치 대응체계를 점검했다"며 "실제 위기경보 발령 시 신속하게 대응할 수 있도록 관계기관과 협력을 강화하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com