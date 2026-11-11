심부건 완주군 부의장, 지역 돌봄체계 개선 '후속 논의'

AI 핵심 요약beta
- 심부건 완주군의회 부의장은 11일 돌봄체계 개선 간담회를 열었다
- 미래행복센터의 돌봄 컨트롤타워 기능 강화 방안을 논의했다
- 야간·주말돌봄 대응과 시설 연계 등 제도 개선을 추진할 계획이다
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야간·주말·일시돌봄 확대 및 조례 개정 등 제도적 기반 마련 논의
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 심부건 완주군의회 부의장은 완주군 관련 부서 관계자들과 간담회를 열고 지난달 임시회 5분 자유발언에서 제안한 365 돌봄 거점센터 역할 재정립과 돌봄체계 개선 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.
간담회에서는 미래행복센터의 돌봄 컨트롤타워 기능을 강화하고 지역아동센터와 다함께돌봄센터 등 기존 시설을 권역별로 연계하는 방안이 중점적으로 다뤄졌다.
특히 야간·일시·주말돌봄 수요에 대응하기 위한 돌봄협의체 구성과 정기적인 지역별 수요 파악, 권역별 거점시설의 역할 및 운영 지원 방안, 틈새돌봄 구체화 등을 논의했다.
미래행복센터 설치·운영 조례 개정을 통한 기능 정비와 특화 프로그램 운영, 돌봄 종사자 지원 등 제도적 기반 마련도 주요 의제로 다뤄졌다.
교육지원청과의 협력 방안도 논의됐다. 창의키움센터 내 돌봄시설 구성과 방과 후 프로그램 운영, 통학 지원 등을 연계해 학교와 지역사회가 함께하는 돌봄환경을 조성한다는 구상이다.
심 부의장은 앞으로도 관련 부서와 지역아동센터, 다함께돌봄센터 등 시설 관계자들이 참여하는 추가 간담회를 열고 현장의 애로사항과 의견을 수렴해 구체적인 돌봄체계 개선방안을 마련할 계획이다.
심 부의장은 "아이를 키우는 부모들에게 필요한 것은 시설의 숫자가 아니라 실제 돌봄이 필요한 순간에 도움을 받을 수 있는 환경"이라며 "기존 돌봄시설들이 서로 협력하고 부족한 부분을 채워 틈새돌봄을 강화할 수 있는 운영체계를 정비하는 것이 중요하다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com