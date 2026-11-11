부산상의, 내년 경제성장률 3% 전망…중소기업 생존 전략 모색

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'제287차 부산경제포럼' 개최

통상환경 변화 기업 불확실성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산상공회의소(이하 부산상의)가 내년 국내 경제의 3% 안팎 성장을 전망하면서도 통상환경 변화에 따른 기업 불확실성은 이어질 것으로 내다봤다.

부산상의는 11일 오전 7시 부산 롯데호텔에서 '2027년 국내외 경제전망과 중소기업 생존전략'을 주제로 제287차 부산경제포럼을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 양재생 부산상의 회장을 비롯해 신한춘·이수태·박사익 부회장, 김영득·권기재 감사, 이청일 부산지방중소벤처기업청장 등 기관장과 지역 기업인 200여 명이 참석했다.

11일 오전 7시 부산 롯데호텔에서 '2027년 국내외 경제전망과 중소기업 생존전략'을 주제로 열린 '제287차 부산경제포럼' [사진=부산상공회의소] 2026.11.11

강연에 나선 김대종 세종대 경영학부 교수는 내년 우리 경제가 3% 안팎의 성장률을 기록할 것으로 내다봤다. 다만 고물가·고환율·고금리 등 '3고' 현상과 미국의 고관세 정책, 미·중 패권 경쟁으로 기업의 경영 불확실성은 이어질 것으로 예상했다.

김 교수는 "무역의존도가 75%에 이르는 우리 경제에서 통상환경 변화가 기업 경영에 직접적인 영향을 미친다"고 진단하며 "국가에 대한 의존도를 낮추고 수출시장과 공급망을 여러 지역으로 분산해야 한다"고 설명했다.

그는 중소기업의 대응 방안으로는 정기 결제를 기반으로 한 구독경제 모델 도입, 공공·정부조달 시장 진출, 온라인·모바일 판매망 확대, 해외 신산업·신기술 도입을 제시했다.

경기 변동에 대비해서는 안정적인 현금 유동성 확보를 주장했다.

양재생 회장은 "내년에도 우리 기업을 둘러싼 대내외 여건은 결코 녹록지 않을 것"이라면서 "오늘 포럼이 2027년 경제 흐름을 미리 짚어보고, 지역 기업들이 내년 경영전략을 세우는 데 실질적인 길잡이가 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com